В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
«Грузинская мечта» исключила войну с Россией в период своего правления
«Грузинская мечта» исключила возможность открытия «второго фронта» против России в период своего пребывания во власти Грузии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ни у кого не получится поработить независимую Грузию и превратить ее в свою колонию, пока во власти в Грузии находится «Грузинская мечта», – заявил в понедельник генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Никому не дадим возможности в собственных интересах причинить вред нашей стране и нашему народу. Мы не сделаем шагов, направленных против интересов Грузии, у нас не будет такого положения, в котором сейчас, к сожалению, находится Украина», – сказал он.
Каха Каладзе напомнил, как в начале СВО «в кабинетах тогдашних премьер-министра Ираклия Гарибашвили и лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе делали оскорбительные заявления, призывая открыть «второй фронт» (против России) и так помочь Украине».
Он не уточнил, кто требовал открыть «второй фронт» от лидеров Грузии, однако ранее называлась тогдашняя посол США в Грузии Келли Дегнан.
Генсек правящей партии также выразил надежду на перезагрузку отношений с США при новой администрации Белого дома.
По его словам, вводимые нынешней администрацией США санкции против официальных лиц Грузии являются «шантажом» и «сведением счетов за отказ Грузии открыть «второй фронт».
«Мы неоднократно доказывали, что являемся надежными партнерами (Запада), но это должно быть двусторонним. Категорически неприемлемо хозяйское отношение к нам», – сказал он.