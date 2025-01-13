Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Ни у кого не получится поработить независимую Грузию и превратить ее в свою колонию, пока во власти в Грузии находится «Грузинская мечта», – заявил в понедельник генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Никому не дадим возможности в собственных интересах причинить вред нашей стране и нашему народу. Мы не сделаем шагов, направленных против интересов Грузии, у нас не будет такого положения, в котором сейчас, к сожалению, находится Украина», – сказал он.

Каха Каладзе напомнил, как в начале СВО «в кабинетах тогдашних премьер-министра Ираклия Гарибашвили и лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе делали оскорбительные заявления, призывая открыть «второй фронт» (против России) и так помочь Украине».

Он не уточнил, кто требовал открыть «второй фронт» от лидеров Грузии, однако ранее называлась тогдашняя посол США в Грузии Келли Дегнан.

Генсек правящей партии также выразил надежду на перезагрузку отношений с США при новой администрации Белого дома.

По его словам, вводимые нынешней администрацией США санкции против официальных лиц Грузии являются «шантажом» и «сведением счетов за отказ Грузии открыть «второй фронт».

«Мы неоднократно доказывали, что являемся надежными партнерами (Запада), но это должно быть двусторонним. Категорически неприемлемо хозяйское отношение к нам», – сказал он.