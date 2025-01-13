Аксенов сообщил об отсутствии крупных мазутных пятен в акватории Крыма

Мониторинг не выявил крупных мазутных пятен в прибрежной зоне Крыма

Tекст: Денис Тельманов

Для контроля ситуации в регионе организовано ежедневное воздушное и морское патрулирование. Вертолеты и дроны проводят осмотр с воздуха, а на воде активизирована группировка маломерных судов. «В случае обнаружения с воздуха, предположительно, мазутного пятна информация передается на берег, на место направляются суда для отработки ситуации», – отметил Аксенов, передает РИА «Новости».

По его словам, с момента начала инцидента около 400 тонн мазутного загрязнения уже отправлено на утилизацию.

15 декабря в Керченском проливе в результате шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению черноморского побережья Краснодарского края. На Кубани введен режим ЧС федерального характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты успешно собрали с акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего с танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе Краснодарского края. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что мазут из потерпевших крушение танкеров может вытечь в летний сезон, если суда не будут подняты, что приведет к загрязнению берегов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил на совещании с вице-премьерами восстановить экосистему черноморского побережья и контролировать ситуацию для предотвращения новых утечек топлива.