Володин отметил положительное влияние санкций на экономическое развитие России

Tекст: Вера Басилая

Володин в Telegram-канале поделился мнением о прочитанной книге «Поражение Запада» французского историка Эммануэля Тодда.

По его словам, писатель отметил, что санкции сработали в плюс для России, экономическая мощь которой позволяет ей успешно противостоять западным странам.

Тодд, известный своими прогнозами, ранее предсказавший распад СССР, считает, что Россия одержит неизбежную победу на Украине до 2027 года. По словам Володина, в книге он указывает на высокий уровень общественного согласия в России и ее значительные достижения в экономике, которые стали возможны благодаря низкой безработице и материально ориентированному производству.

Володин подчеркнул, что, по мнению Тодда, экономика России и ее ВВП более реалистичны, чем западные, поскольку основаны на материальном производстве. В отличие от США, где экономика часто ассоциируется с виртуальными и непроизводственными видами деятельности, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, что было отмечено Тоддом.

Также Тодд считает, что западные страны, включая США и их европейских союзников, недооценили потенциал России. Он подчеркивает «мягкую силу» России, которая привлекла внимание многих стран, противостоящих западной деградации в моральной сфере, пишет Володин.

Ранее Тодд предсказал сближение России и Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как французский историк Эммануэль Тодд в своей книге «Поражение Запада» описывает конец гегемонии Запада.