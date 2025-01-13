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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    8 комментариев
    13 января 2025, 10:31 • Новости дня

    Володин отметил положительное влияние санкций на экономику России

    Володин отметил положительное влияние санкций на экономическое развитие России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия достигла успехов в экономическом развитии благодаря введенным против нее санкциям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на книгу французского историка Эммануэля Тодда, в которой описывается экономическая мощь России.

    Володин в Telegram-канале поделился мнением о прочитанной книге «Поражение Запада» французского историка Эммануэля Тодда.

    По его словам, писатель отметил, что санкции сработали в плюс для России, экономическая мощь которой позволяет ей успешно противостоять западным странам.

    Тодд, известный своими прогнозами, ранее предсказавший распад СССР, считает, что Россия одержит неизбежную победу на Украине до 2027 года. По словам Володина, в книге он указывает на высокий уровень общественного согласия в России и ее значительные достижения в экономике, которые стали возможны благодаря низкой безработице и материально ориентированному производству.

    Володин подчеркнул, что, по мнению Тодда, экономика России и ее ВВП более реалистичны, чем западные, поскольку основаны на материальном производстве. В отличие от США, где экономика часто ассоциируется с виртуальными и непроизводственными видами деятельности, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, что было отмечено Тоддом.

    Также Тодд считает, что западные страны, включая США и их европейских союзников, недооценили потенциал России. Он подчеркивает «мягкую силу» России, которая привлекла внимание многих стран, противостоящих западной деградации в моральной сфере, пишет Володин.

    Ранее Тодд предсказал сближение России и Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как французский историк Эммануэль Тодд в своей книге «Поражение Запада» описывает конец гегемонии Запада.

    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    12 января 2025, 12:02 • Новости дня
    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    12 января 2025, 01:37 • Новости дня
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах

    Захарова назвала «мракобесным лицемерием» использование заключенных для тушения пожаров в Калифорнии

    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о лицемерии США, комментируя информацию о привлечении 395 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, для тушения лесных пожаров в Калифорнии.

    В своем Telegram Захарова напомнила, что США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2023 году Вашингтон ограничил импорт товаров из Китая, подозревая их в производстве с использованием принудительного труда уйгуров.

    Дипломат поставила вопрос, будет ли Конгресс США разрабатывать законопроект о санкциях против властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров. «Как же надоело это мракобесное лицемерие!», – написала она.

    До этого сообщалось, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо. Ранее стало известно, что природные пожары в Калифорнии унесли жизни 11 человек. При этом мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 млн долларов менее чем за неделю до начала стихийного бедствия.

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    13 января 2025, 02:04 • Новости дня
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте со стюардессой, который закончился его снятием с самолета в США. Спортсмен заявляет, что инцидент был вызван грубым поведением бортпроводницы.

    Нурмагомедов выразил недоумение по поводу поведения стюардессы, заявив, что она «была очень груба с самого начала», передает РИА «Новости».

    «Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого – расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать», – отметил он.

    Нурмагомедов подчеркнул, что старался сохранить спокойствие и не поддаваться на провокации. Он также отметил, что после инцидента, через полтора часа, ему удалось сесть на другой рейс и продолжить путешествие. Спортсмен призвал людей быть более добрыми и терпеливыми друг к другу.

    Напомним, 12 января Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    10 января 2025, 18:22 • Новости дня
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором.

    Американский Минфин опубликовал новый список санкций, передает ТАСС. В список вошли компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд высокопоставленных лиц, включая заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

    Также под санкции попал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Кроме того, в список был включен глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

    Кроме того, санкции затрагивают 183 нефтяных танкера, многие из которых входят, по заявлению представителя администрации США, в «теневой флот» России.

    Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, который затронет около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Также сообщалось, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

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    12 января 2025, 10:20 • Новости дня
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января по ноябрь 2024 года США увеличили импорт российского шоколада и других продуктов из какао до 2,5 млн долларов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данным американской статслужбы.

    Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года США значительно увеличили закупки российской продукции из какао, включая шоколад. Общая стоимость импорта составила почти 2,5 млн долларов, что в три раза превышает показатели 2023 года и является максимальным объемом закупок с 2021 года, передает РИА «Новости».

    Особенно высокие закупки наблюдались в ноябре, когда США приобрели российского какао на 389 тыс. долларов, что стало рекордом с января 2022 года. За этот месяц объем импорта вырос на 1% по сравнению с октябрем и в 2,1 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

    Основной долей импорта являются шоколад и другие готовые продукты из какао, такие как конфеты. В ноябре США несколько снизили покупки шоколада, но увеличили импорт какао-порошка. В частности, шоколада было поставлено на 376 тыс. долларов, что на 5 тыс. долларов меньше, чем в октябре, а какао-порошка на 12,7 тыс. долларов, значительно больше по сравнению с 3,7 тыс. в предыдущем месяце.

    США остаются крупнейшим импортером шоколада в мире, уступая в поставках только Канаде. Следующими по объемам поставщиками являются Мексика, Бельгия, Германия и Польша.

    Ранее был назван востребованный за рубежом отечественный продукт.

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    11 января 2025, 18:29 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки

    МИД: Санкции США против энергетического сектора ставят под угрозу мировые рынки

    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Санкции США против российских энергетических компаний и чиновников ставят под угрозу стабильность мировых рынков на фоне окончания президентства Джо Байдена, заявили в МИД России.

    Как сообщает МИД России в Telegram-канале, нынешняя администрация США решила ввести новые санкции против российского энергетического сектора, затронув как компании, так и их руководство, включая чиновников Министерства энергетики. Это решение является попыткой нанести ущерб российской экономике на фоне провала стратегии «стратегического поражения Москвы».

    Введение санкций, нацеленное на затруднение экономических связей, принесет ущерб не только российской стороне, но и европейским союзникам США, которым придется переключаться на более дорогие американские поставки. Американское население также пострадает от повышения цен на топливо, что уже не имеет значения перед предстоящими выборами.

    Будущий президент не сможет отменить санкции без одобрения конгресса, оставляя экономическую «выжженную землю» в наследие. Россия, несмотря на враждебные действия, продолжит реализацию крупных проектов в нефтегазовом секторе и импортозамещении, сохраняя свою позицию на глобальном рынке.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    12 января 2025, 19:39 • Новости дня
    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий

    Майк Уолтц назвал нереалистичным вытеснение РФ с бывших территорий Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей, заявил будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц.

    Майк Уолтц заявил в интервью ABC News, что полное вытеснение России с территорий бывшей Украины, включая Крым, является нереалистичной задачей.

    «Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – отметил Уолтц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Уолтц задал риторический вопрос о том, как можно прекратить конфликт и не допустить его эскалации, которая может втянуть в него такие страны, как Южная Корея и КНДР.

    Также он указал на необходимость установления режима прекращения огня, чтобы открыть путь к переговорному процессу и поиску долгосрочного решения.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    12 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто заявил о возможном росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе, особенно в ее центральной части, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, новые санкции уходящей администрации США против энергосектора России и Сербии представляют собой серьезную угрозу для Европы, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что эти меры могут привести к значительному росту цен на топливо в Центральной Европе. Сийярто подчеркнул, что санкции, включающие ограничения против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», создадут дефицит нефти на европейском рынке.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что новые санкции США направлены на более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Штрафные меры ограничивают доступ Москвы к международным рынкам и снижают доходы от экспорта нефти и газа. В ответ на эти угрозы Венгрия планирует активное сотрудничество с региональными партнерами, чтобы минимизировать негативные последствия этих санкций, особенно в отношении роста цен на топливо.

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    12 января 2025, 08:44 • Новости дня
    Швейцария выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

    Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа для урегулирования кризиса

    Швейцария выразила готовность принять встречу Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения украинского кризиса, если лидеры выразят такое желание.

    Швейцария выразила готовность стать площадкой для проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов, связанных с украинским кризисом, передает ТАСС. Об этом сообщила газета Le Temps, ссылаясь на руководителя службы информации министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Подчеркивается, что Швейцария готова оказать содействие, если лидеры обеих стран выразят такую просьбу.

    Николя Бидо отметил, что после саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США были проинформированы о готовности Швейцарии поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира. Однако, по словам представителя МИД, швейцарские власти не будут проявлять инициативу в организации такой встречи.

    Газета Le Temps также указала, что Швейцария – лишь одна из списка стран, которые готовы предложить свои услуги для проведения такого мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные международные вопросы. Кремль положительно оценил инициативу Трампа решать возникающие вопросы посредством диалога.

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    11 января 2025, 03:46 • Новости дня
    Байден признал угрозу роста цен на бензин в США из-за санкций против России

    Байден сообщил о вероятном росте цен на бензин в США из-за санкций против России

    Байден признал угрозу роста цен на бензин в США из-за санкций против России
    @ Artur Widak/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против российского энергетического сектора, вероятно, вызовут незначительное увеличение цен на бензин в самих США, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что эти меры нацелены на оказание глубокого влияния на экономический рост России. Вместе с тем, Байден признал, что санкции могут привести к росту стоимости бензина в США. Однако он считает, что подорожание топлива будет незначительным, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3–4 цента за галлон», – приводит его слова ТАСС.

    На вопрос о том, пытается ли действующая администрация США дать избранному президенту США Дональду Трампу новый серьезный рычаг воздействия на Москву, Байден ответил: «По правде говоря, нет».

    По его версии, российское руководство сейчас в «тяжелой ситуации». Белый дом хочет, чтобы «у него не было возможности отдышаться». «Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь», – сказал Байден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что цены на бензин, по мнению администрации Байдена, будут снижаться, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора России. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что санкции США вызвали рост цен на мировых рынках. Однако, заявил он, это временная ситуация.

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