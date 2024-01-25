Французский мыслитель пророчит конец гегемонии Запада

Tекст: Валерия Вербинина

Во Франции разгорается нешуточный скандал. Известный демограф и эссеист Эммануэль Тодд выпустил ставшую сенсацией книгу «Поражение Запада», в которой изложил свою точку зрения на происходящие сейчас исторические и геополитические процессы. Как считает Тодд, эра гегемонии Запада в целом и США в частности подходит к концу. Более того, он прямо заявил в интервью каналу BFMtv, что «исчезновение США – лучшее, что может произойти с Европой».

Следует отметить, что один из предыдущих трудов Эммануэля Тодда называется «Конец СССР», причем эта книга вышла в 1976 году и таким образом предвосхитила распад Советского Союза на целых 15 лет. Неудивительно, что нынешние тезисы Тодда привлекли более пристальное внимание, чем выступление любого другого ученого.

Скептицизм Тодда по отношению к Западу и разочарование его действиями на Украине родились не вчера. В мае 2023 года он пишет: «На Западе растет градус безумия. Америка и Британия требуют от обескровленной Украины перейти в контрнаступление, тогда как у последней не хватает оружия, чтобы одержать победу над Россией. Тысячи человек погибнут ни за что…». Напомним, это писалось тогда, когда широко разрекламированное контрнаступление даже не началось.

В октябре 2022 года Тодд пишет: «Они (русские) не уступят. Мы не уступим. Китай будет поддерживать Россию, так как Си Цзиньпин знает, что в случае российского поражения он следующий на очереди. Да, это третья мировая война. Но есть и большое отличие – к началу Первой и Второй мировых войн мир находился в фазе экспансии, а сейчас он сжимается». Тодд делает вывод, что настоящие проблемы начнутся, «когда для всех наступит демографическая и экономическая зима».

В интервью, приуроченному к выходу книги «Поражение Запада», Эммануэль Тодд признается: «Как историк, я понял, что происходящее (с февраля 2022 года) – невероятная возможность для того, чтобы использовать мои накопленные за полвека размышления и навыки, и чтобы объяснить по горячим следам этот поворотный момент в мировой истории… Большинство людей полагает, что Запад состоит из стран, которые следуют за США, и таким образом изначально являются либеральными демократиями. Я же считаю, что сейчас нигде не существует настоящей либеральной демократии, а есть либеральные олигархии».

«Крушение СССР было воспринято как победа капитализма, который распространился на восток Европы, где в конечном итоге он неизбежно должен был схлестнуться с Россией. Проблема в том, что на самом деле капитализм тоже находится в упадке», – говорит ученый. Причинами этого, как полагает Тодд, являются деиндустриализация и демографические проблемы. Самым успешным западным странам до настоящего времени удавалось поддержать рождаемость на приемлемом уровне, но так как правительства повсюду на Западе берут курс на минимизацию социальных льгот для молодых матерей, рождаемость неминуемо будет падать. Женщины просто не смогут совмещать семью, материнство, учебу и работу.

Как считает Тодд, именно демографический кризис не в последнюю очередь приведет к тому, что США придется свернуть свою деятельность всюду, где они еще диктуют свою волю. «США придется уйти из Европы, Азии и всех регионов, где они раздувают конфликты... Им жизненно необходимо вносить раздор на территории Евразии… и вопреки всем опасениям, которые высказываются, когда они уйдут, мы будем жить в мире. Лучшее, что может случиться с Европой – это исчезновение США», – заметил Тодд.

По поводу могущественного гегемона он вообще не питает никаких иллюзий:

«Самой большой угрозой для всех является сильная держава, утратившая веру и зараженная нигилизмом, не знающая, куда она движется, пребывающая в упадке и провоцирующая по всему миру конфликты».

Оценивая труд Тодда, обозреватель Le Point считает, что «рисуя полную контрастов картину, автор намерен убедить нас, что это не Украина подверглась нападению России, а Россия сама стала жертвой медленной, но неуклонной экспансии Запада». Кроме того, по мнению Тодда, действия Москвы являются не чем иным, как защитой суверенитета (Тодд даже предлагает для него название «оборонительный суверенизм») перед лицом наступающего НАТО.

В том же интервью Le Point Тодд обращает внимание на искусственно раздутый ВВП США, на американскую детскую смертность, которая показывает общий уровень состояния общества, на статистику самоубийств и преступлений против личности. По трем последним показателям США выглядят гораздо хуже России, где, как считает Тодд, «экономика и общество стабилизированы». Именно США, как отмечает Тодд, больше всего заинтересованы в том, чтобы столкнуть Россию и Европу, в первую очередь – Германию, потому что союз России и Германии будет означать конец американского влияния в этой части света.

Но Тодд все же оптимистичен: «Все закончится тем, что Россия и Германия придут к соглашению. Снова воцарится мир».

Рассуждения Тодда о неизбежной утрате влияния мирового гегемона и общем ослаблении роли Запада указывают на то, что человечество находится на пороге многополярного мира. Таким образом французский мыслитель подтверждает правоту российской политической практики. Это ровно то, о чем говорит президент России Владимир Путин: «на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель».

При том, что сегодня на Западе и уж точно во Франции рассуждения о многополярности поддерживаются только в одном духе – отрицательном. В газете Le Monde многополярность («многополярная болезнь») навязчиво сравнивается с биполярной болезнью, чтобы читатели и думать не смели в эту сторону. И даже политолог Паскаль Бонифас, который еще в 2010-м утверждал, что мир стоит на пороге многополярности, сейчас предпочитает о ней лишний раз не напоминать.

Другие, как политолог Анри Гено, признают, что мир становится многополярным, но откровенно сознаются, что он их пугает. «Старый биполярный мир был ареной схватки между двумя идеологиями, изобретенными Западом – либерализмом и коммунизмом. Он уступил место многополярному миру, который знаменует конец эпохи западного влияния на мир, которая длилась пять веков… Многополярный мир нестабилен и небезопасен, но он наступил», – пишет Гено.

Что касается Эммануэля Тодда, то спорить с ним по существу во Франции никто не собирается. Уже раздались голоса, обвиняющие его в том, что он работает на российскую пропаганду.

Например, французский специалист-американист Доминик Симонне дал целое интервью, в котором полил Тодда грязью. Симонне заявил, что ученый «поддерживает идеи Кремля» и «защищает Путина». Профессиональный американист был явно задет словами Тодда о том, что «исчезновение Америки – лучшее, что может случиться с Европой», потому что тогда всякая необходимость в самом Симонне и его услугах отпадет.

Показательно, что вместо полемики предпринимается попытка очернить оппонента. Судя по всему, возразить попросту нечего. Мир меняется на глазах, а западные идеологи до дрожи боятся перемен, потому что это будет значить конец мифов, которые они долгое время распространяли.

