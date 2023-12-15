Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

Путин разъяснил, почему поставляет газ в Европу На большой пресс-конференции Владимир Путин впервые прямо назвал того, кто стоит за подрывами «Северных потоков», а также ответил на эмоциональный вопрос, который зачастую возникает у населения: почему Россия продолжает поставлять газ в Европу, которая вводит санкции и помогает оружием и деньгами Украине. Что думает президент о европейском рынке газа и о развороте на Восток? Подробности Перейти в раздел

Банду Байдена будут уничтожать по частям Доказательств преступлений семьи Байденов достаточно, чтобы продолжить процесс об импичменте президента. Такую резолюцию приняли в Палате представителей. Сам Байден назвал процесс «политическим трюком», «основанным на лжи». Теперь перед ним, как перед мафиозным доном, поставлен выбор: родной сын или власть. Что выберет Байден? Подробности Перейти в раздел

Путин рассказал о шагах России вперед Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности Перейти в раздел

Западные СМИ: Время на стороне Путина Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел