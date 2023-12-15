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    Александр Чаусов Александр Чаусов Как запретить сатанизм

    Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    18 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    15 комментариев
    15 декабря 2023, 15:01 • Инфографика

    Пять причин начала спецоперации на Украине

    Правда и победа

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    Проведение спецоперации на Украине было вынужденным решением, неоднократно заявлялось в руководстве России. О том, какие именно причины не оставили России в итоге иного выбора – в нашей инфографике

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    Путин разъяснил, почему поставляет газ в Европу

    На большой пресс-конференции Владимир Путин впервые прямо назвал того, кто стоит за подрывами «Северных потоков», а также ответил на эмоциональный вопрос, который зачастую возникает у населения: почему Россия продолжает поставлять газ в Европу, которая вводит санкции и помогает оружием и деньгами Украине. Что думает президент о европейском рынке газа и о развороте на Восток? Подробности

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    Банду Байдена будут уничтожать по частям

    Доказательств преступлений семьи Байденов достаточно, чтобы продолжить процесс об импичменте президента. Такую резолюцию приняли в Палате представителей. Сам Байден назвал процесс «политическим трюком», «основанным на лжи». Теперь перед ним, как перед мафиозным доном, поставлен выбор: родной сын или власть. Что выберет Байден? Подробности

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    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

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    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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