Замминистра образования Краснодарского края извинился за мат в центре спасения птиц в Анапе

Tекст: Вера Басилая

Урайкин в своем Telegram-канале принес извинения за использование нецензурной лексики при общении с волонтерами в анаповском центре по спасению птиц, он объяснил, что эмоциональный стресс стал причиной его резкого высказывания.

По его словам, инцидент произошел ночью 11 января, когда он срочно прибыл в центр после появления информации о якобы его закрытии. Речь шла о том, что волонтеров «якобы выгоняют из помещения среди ночи». Он сообщил, что волонтеры решили переехать в более просторное помещение для приема большего числа пострадавших птиц, но не сообщили об этом, что и стало причиной его эмоционального выступления.

Урайкин добавил, что его общение было с координаторами волонтеров, а не с волонтерами напрямую. Инцидент совпал с запуском городской системы оповещения о работе ПВО, из-за чего власти попросили жителей не выходить на улицу, передает РИА «Новости».

Видео, на котором Урайкин матерился, попало в соцсети и вызвало большой резонанс. На записи (запрещено к публикации из-за присутствия ненормативной лексики) чиновник упрекает волонтеров в спекуляциях и панике, он говорит, что «летел сюда» на скорости 180 км в час после того, как сообщения о закрытии центра вызвали большой резонанс по всей стране.

Ранее в Анапе начал работу штаб для отлова птиц, загрязненных мазутом, где волонтеры могут получить экипировку и узнать места поиска пострадавших пернатых. Напомним, власти Краснодарского края ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за последствий аварии танкеров.