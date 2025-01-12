Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
Польша анонсировала переговоры о расширении корпуса НАТО
Варшава начала переговоры с НАТО о расширении многонационального корпуса «Северо-Восток»
Варшава планирует обсудить с НАТО расширение корпуса «Северо-Восток» для укрепления восточного фланга альянса, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Как отметил Косиняк-Камыш, Польша планирует провести переговоры с союзниками по НАТО, чтобы расширить участие стран в многонациональном корпусе «Северо-Восток», передает ТАСС. Министр подчеркнул стратегическую важность корпуса для восточного фланга альянса.
В настоящее время командование корпуса, базирующееся в польском Щецине, включает представителей более двадцати стран НАТО. Польша стремится к увеличению этого числа с целью усиления обороноспособности на востоке страны.
Известно, что многонациональный корпус НАТО «Северо-Восток» был основан 18 сентября 1999 года Польшей, Германией и Данией. Сейчас в его состав входят 21 страна альянса. Корпус отвечает за сухопутные войска на восточном фланге НАТО и командует силами быстрого реагирования при развертывании на северо-востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам главы оборонного ведомства Польши, требование увеличить военные расходы до 5% ВВП страны НАТО смогут выполнить только через 10 лет. Также отмечалось, что польское общество устало от конфликта на Украине и, прежде всего, украинских беженцев.