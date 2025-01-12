Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.7 комментариев
Аэропорт Пулково возобновил работу после ограничений
Аэропорт Пулково вновь начал принимать и отправлять самолеты после приостановки
Аэропорт Пулково в Петербурге вновь начал принимать и отправлять самолеты после временной приостановки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
Пресс-служба заявила, что аэропорт вернулся к нормальной работе, передает ТАСС.
В воскресенье днем аэропорт Пулково снова столкнулся с проблемами в работе из-за сложных метеоусловий, что привело к временной приостановке всех операций по приему и отправке самолетов.
Напомним, в воскресенье утром аэропорт Пулково временно закрыл прием и отправку судов из-за снегопада и необходимости очистки взлетно-посадочной полосы от снега. Позже Росавиация сообщила, что в Петербурге 33 самолета, следовавшие в Пулково, были перенаправлены на запасные аэродромы.