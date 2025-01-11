Tекст: Мария Иванова

Власти Татарстана опровергли слухи о пожаре на предприятии в Нижнекамске, передает ТАСС. Пресс-служба главы республики заявила, что информация, распространяемая в отдельных телеграм-каналах, не соответствует действительности.

По данным пресс-службы, видеокадры, на которых можно увидеть свечение, связаны с работой факелов, а не с пожаром. Подчеркивается, что в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация.

Предприятие ранее сообщало о плановых изменениях в режиме работы оборудования. Это могло вызвать недопонимание и привело к появлению слухов о пожаре. Руководство предприятия и власти призывают доверять только проверенным и официальным источникам информации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов, утром вводились аналогичные ограничения.