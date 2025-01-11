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Власти Татарстана опровергли слухи о пожаре на предприятии в Нижнекамске
Пресс-служба главы Татарстана опровергла слухи о пожаре на предприятии в Нижнекамске, распространившиеся в социальных медиа, и пояснила, что видеокадры с видимым свечением связаны с работой факелов.
Власти Татарстана опровергли слухи о пожаре на предприятии в Нижнекамске, передает ТАСС. Пресс-служба главы республики заявила, что информация, распространяемая в отдельных телеграм-каналах, не соответствует действительности.
По данным пресс-службы, видеокадры, на которых можно увидеть свечение, связаны с работой факелов, а не с пожаром. Подчеркивается, что в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация.
Предприятие ранее сообщало о плановых изменениях в режиме работы оборудования. Это могло вызвать недопонимание и привело к появлению слухов о пожаре. Руководство предприятия и власти призывают доверять только проверенным и официальным источникам информации.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов, утром вводились аналогичные ограничения.