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    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

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    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

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    10 января 2025, 19:06 • Новости дня

    США ввели санкции против гендиректора Росатома Лихачева

    США ввели санкции против гендиректора Росатома Алексея Лихачева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации.

    Так, США ввели санкции против Лихачева, директора блока по развитию Кирилла Комарова и первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов Александра Локшина. Это решение закреплено в обновленном реестре американского Минфина, передает РИА «Новости».

    Под новые санкции также попали компании, связанные с производством и экспортом сжиженного природного газа из России. В частности, ограничения затронули партнеров проекта компании «Новатэк» – «Арктик-СПГ».

    Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    Ранее американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    8 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

    Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    @ Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании. Нынешние заявления Дональда Трампа о планах присоединить остров к США подстегнули этот дискурс. Однако маловероятно, что идеи республиканца найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Дания допустила независимость Гренландии без присоединения к США.

    «Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

    На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

    Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией. 

    При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

    Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

    «Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

    Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

    «Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

    По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

    Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

    «Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

    «Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

    Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

    Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

    Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

    Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

    Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.

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    10 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскому певцу и актеру Алексею Воробьеву, которому пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, стоит вернуться в Россию, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев.

    «Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    По его словам,«голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем». Толмачев считает, что сейчас настало время возвращаться в Москву «У нас свежо во всех смыслах», – заявил он.

    Парламентарий подчеркнул, что в России активно развиваются современные киностудии, а индустрия кино снова набирает обороты. Он добавил, что в России не только безопаснее, но и «перспективы лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Воробьев сообщил, что был вынужден эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес бушующие лесные пожары заставили власти эвакуировать почти 180 тыс. человек и ввести предупреждения о возможной эвакуации для еще 200 тыс. жителей.

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    9 января 2025, 05:47 • Новости дня
    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право

    Василий Небензя: Совместные учения у границ КНДР нарушили международное право

    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи КНДР нарушают международное право, поскольку противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу корейского урегулирования, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что эти учения эволюционировали от разовых маневров до регулярных масштабных операций с участием современной военной техники. Он подчеркнул, что такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает решать проблемы Корейского полуострова исключительно мирными средствами.

    Также дипломат указал на неудачи политики США на Корейском полуострове, включая углубление противоречий между Севером и Югом и милитаризацию региона с использованием американского ядерного потенциала. «В регионе возобладало блоковое мышление, внесшее глубокий раскол между соседними странами», – заявил Небензя.

    Он также отметил, что КНДР имеет полное право на принятие мер по обеспечению своей безопасности в ответ на провокации Запада. Согласно его словам, ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын. КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря; предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили запуск северокорейской баллистической ракеты, который состоялся 6 января.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    9 января 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому шесть месяцев на завершение войны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, Трамп заявил ультиматум президенту Украины, требуя завершить конфликт в течение шести месяцев, передает РИА «Новости».

    Это требование, по словам Дубинского, не касается только прекращения боевых действий, а именно окончательного завершения конфликта. Данное заявление было подтверждено Китом Келлогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times. Так, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Как сообщал портал UnHerd, лесть Зеленского на интервью с Лексом Фридманом не изменила мнения Трампа об Украине.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    8 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена

    Минюст США конфисковал во Флориде квартиры Виктора Перевалова за 1,8 млн долларов

    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Две квартиры во Флориде, принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, были конфискованы Министерством юстиции США из-за нарушения санкций, введенных против него в 2018 году.

    Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые, как указывается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    Конфискация стала результатом рассмотрения иска, поданного в феврале 2024 года. Согласно документу, суд вынес заочное решение, позволившее изъять два кондоминиума в Майами. Квартиры содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против Перевалова.

    Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,8 млн долларов. В заявлении указано, что санкции против Перевалова были введены Минфином США в 2018 году.

    Перевалов и его соучредитель Валерий Абрамов являются акционерами компании «ВАД», участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания «ВАД» была внесена в санкционный список США.

    Напомним, в прошлом году россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга.

    Ранее в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости, принадлежащих Российскому государству, из-за исков компаний Украины.

    Между тем в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле заявили, что недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине.

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    8 января 2025, 00:15 • Новости дня
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    @ Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, отметив, что это абсолютно исключено, и подчеркнул важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что присоединение Канады к США категорически исключено, передает РИА «Новости». В своем аккаунте в соцсети X он написал: «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов».

    По его словам, обе страны извлекают значительную выгоду от взаимного сотрудничества в торговле и области безопасности. Это заявление прозвучало в ответ на недавние предложения от избранного президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады в качестве 51-го штата.

    Трюдо подчеркнул, что работники и сообщества в Канаде и США выигрывают от существующего партнерства, и предложил продолжать укреплять экономические и дипломатические связи между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии, а избранный президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил возможность того, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Трамп также заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если это произойдет, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

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    8 января 2025, 21:01 • Новости дня
    Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

    Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Париже, где он находился вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие договоренности могут включать патрулирование линий разграничения разными странами. Блинкен добавил, что вопрос участия США в этих действиях будет решаться следующей администрацией, избранного президента Дональда Трампа. По его словам, «если до этого дойдет», Соединенные Штаты должны будут определить свою роль в таком процессе.

    Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. В понедельник американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

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    9 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    @ Karlheinz Schindler/DPA-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и подчеркивает важность мира и стабильности в регионе, для этого она готова работать со всеми государствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва рассматривает Арктическую зону как ключевую для своих интересов.

    «Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», – отметил Песков, комментируя притязания США на Канаду и Гренландию, передает ТАСС.

    По его словам, Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности в Арктике и открыта к сотрудничеству с другими странами. Песков добавил, что Москва готова взаимодействовать с международным сообществом для обеспечения стабильности в регионе.

    Ранее Дания допустила возможность независимости Гренландии без присоединения к США.

    Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение, что Гренландия вряд ли захочет стать частью США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности предложений Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты ранее объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    8 января 2025, 04:27 • Новости дня
    Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

    Трамп заявил о поддержке канадцев объединить их страну с США на карте

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство, утверждая, что многие канадцы поддерживают эту идею.

    Американский политик Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, эта карта сопровождается утверждением Трампа о якобы поддержке канадцев в вопросе присоединения к США в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он заявил, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Трюдо отметил, что сотрудничество между двумя странами является прагматичным и выгодным для обоих государств. Он добавил, что нет никаких оснований для изменения текущего статуса, и подчеркнул, что Канада не рассматривает возможность стать частью Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Избранный президент США Дональд Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку. Журналистка The Daily Telegraph Поппи Коберн предложила Великобритании стать 51-м штатом США из-за ущербной экономической политики премьер-министра Кира Стармера.

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    9 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине

    Глава Минобороны США Остин признал преимущество России в конфликте на Украине

    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине
    @ Julien Becker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны США Ллойд Остин в интервью Bloomberg признал, что Россия обладает определенным преимуществом в конфликте на Украине.

    По его словам, Россия действительно имеет определенные преимущества, но «не полностью доминирует», передает ТАСС.

    Это заявление Остин сделал на фоне подготовки к 25-му заседанию группы западных стран, которое пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии для координации поставок вооружений Украине.

    Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждаться увеличение и ускорение поставок военной помощи Украине в ответ на текущие вызовы.

    Остин подчеркнул, что западные страны продолжают поддерживать Украину и планируют усилить свою помощь, несмотря на признание определенных преимуществ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ из-за значительных территориальных потерь и неудачных контратак на Украине.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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