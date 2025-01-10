Путин обсудил с Совбезом международные и внутренние темы

Песков: Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности и актуальные вопросы

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече обсуждались как внутренние, так и международные темы. Особое внимание уделили обеспечению безопасности во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для организации этих мероприятий потребуются дополнительные меры безопасности. «Много мероприятий планируется. Это требует дополнительных мер», – сказал Песков.

Кроме того, на заседании Совбеза были рассмотрены другие актуальные вопросы внутренней и международной повестки. Песков подчеркнул, что такие обсуждения являются стандартной практикой на подобных совещаниях.

Пресс-секретарь также сообщил, что у Путина запланирован ряд рабочих встреч и внутренних совещаний, которые не будут освещаться в СМИ.

Напомним, Путин провел первое в 2025 году совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.