Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.2 комментария
Путин обсудил с Совбезом международные и внутренние темы
Песков: Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности и актуальные вопросы
На оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На встрече обсуждались как внутренние, так и международные темы. Особое внимание уделили обеспечению безопасности во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для организации этих мероприятий потребуются дополнительные меры безопасности. «Много мероприятий планируется. Это требует дополнительных мер», – сказал Песков.
Кроме того, на заседании Совбеза были рассмотрены другие актуальные вопросы внутренней и международной повестки. Песков подчеркнул, что такие обсуждения являются стандартной практикой на подобных совещаниях.
Пресс-секретарь также сообщил, что у Путина запланирован ряд рабочих встреч и внутренних совещаний, которые не будут освещаться в СМИ.
Напомним, Путин провел первое в 2025 году совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.