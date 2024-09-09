Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам колонии за растрату
Советский районный суд Томска признал виновным бывшего заместителя губернатора Юрия Гурдина по делу о растрате почти 80 млн рублей, предназначенных для создания концепции кампуса. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, передает источник из зала суда.
Как сказал судья, Юрия Гурдина признать виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пяти лет колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2022 года бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин был задержан правоохранителями по уголовному делу о растрате.