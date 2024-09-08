Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ под Харьковом

Tекст: Валерия Городецкая

«Вечером 8 сентября по военному объекту в Харькове был нанесен удар. В 17.15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи», – цитирует Лебедева РИА «Новости».

По его словам, в результате удара произошел сильный взрыв с последующей детонацией.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы.