Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ под Харьковом
В городе Дергачи в пригороде Харькова поражен склад с боекомплектами для ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Вечером 8 сентября по военному объекту в Харькове был нанесен удар. В 17.15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи», – цитирует Лебедева РИА «Новости».
По его словам, в результате удара произошел сильный взрыв с последующей детонацией.
Ранее подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы.