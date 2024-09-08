МЧС воссоединило более 550 человек с семьями из Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, за минувшие семь дней сотрудники ведомства активно работали над тем, чтобы помочь жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома из-за сложившейся обстановки, восстановить связь с родными и близкими, передает ТАСС.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям спасателей удалось установить контакт более чем со 100 жителями приграничных районов, и в результате этих усилий в общей сложности 567 человек смогли воссоединиться со своими семьями.

Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС за неделю обезвредили 88 взрывоопасных предметов в Курской области.