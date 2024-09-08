Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
МЧС воссоединило более 550 человек с семьями из Курской области
Спасатели МЧС РФ за прошедшую неделю провели масштабную работу по установлению связи между жителями приграничных районов Курской области, эвакуированными из зоны риска, и их родственниками, благодаря чему более 500 человек смогли воссоединиться со своими семьями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как указали в пресс-службе, за минувшие семь дней сотрудники ведомства активно работали над тем, чтобы помочь жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома из-за сложившейся обстановки, восстановить связь с родными и близкими, передает ТАСС.
Отмечается, что благодаря слаженным действиям спасателей удалось установить контакт более чем со 100 жителями приграничных районов, и в результате этих усилий в общей сложности 567 человек смогли воссоединиться со своими семьями.
Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС за неделю обезвредили 88 взрывоопасных предметов в Курской области.