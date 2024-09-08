Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза
Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в полтора раза за счет роста спроса на железо, сталь и никель, следует из анализа данных бразильской статслужбы.
Как следует из данных, в августе Россия поставила в Бразилию металлов на 51,1 млна долларов, из которых на железо и сталь пришлось 48,2 млн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, передает РИА «Новости». Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля – до 2,6 млн долларов. При этом покупки Бразилией алюминияя за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тыс.долларов.
Россия по итогам августа стала шестым основным поставщиком металлов в Бразилию, поднявшись за год с десятой позиции.
Ранее Испания возобновила закупки российских металлов.