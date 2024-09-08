Шольц собрался остаться у власти в Германии после выборов в 2025 году

Шольц выразил уверенность в способности сохранить власть в Германии после выборов в 2025 году

Tекст: Антон Антонов

«Я твердо верю, что у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

Хотя вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики не исключал, что Свободная демократическая партия может выйти из правящей коалиции до конца 2024 года, Шольц выразил уверенность в том, что «правительство останется» в нынешнем «составе в течение всего срока полномочий».

Напомним, результаты выборов в Тюрингии и Саксонии – самых богатых землях восточной Германии – стали катастрофой для правящих партий. Выборы в Бундестаг должны состояться осенью 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и будет выбран новый канцлер. Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ.



