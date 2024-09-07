Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в Курской области
Смирнов: Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в Курской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету в приграничном районе Курской области, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ракету сбили в дневное время в небе над Курской областью, сообщил Смирнов в своем Telegram-канал.
До этого в субботу ПВО в этом регионе уничтожили две украинские управляемые авиабомбы.