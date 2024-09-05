Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.19 комментариев
В центре Киева произошел взрыв
В Дарницком районе украинской столицы в четверг вечером прогремел мощный взрыв, сообщает украинская пресса.
Сообщений о воздушной тревоге не поступало, взрыв произошел в Дарницком районе Киева, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
В конце августа в Киеве происходили взрывы.