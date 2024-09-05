Умер раненый подозреваемый в стрельбе у генконсульства Израиля в Мюнхене

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый, в которого стреляли полицейские, скончался, сказал Херрман, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

Теперь предстоит установить его личность. На месте работает множество правоохранителей, прибывают сотрудники уголовного розыска, устанавливаются следы, опрашиваются свидетели.

Херрман не исключил, что перестрелка могла быть связана с годовщиной теракта на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, когда боевики расстреляли 11 членов израильской сборной.

Между тем генконсул Израиля в Мюнхене Талия Ладор-Фрешер выразила благодарность полиции города за нейтрализацию подозреваемого.

«Это событие показывает, насколько опасен подъем антисемитизма. Важно, что широкая общественность высказывается против этого», – сказала она.

По ее словам, генконсульство в четверг закрыто, чтобы почтить память жертв теракта на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось о масштабной спецоперации перед генконсульством Израиля в центре Мюнхена.