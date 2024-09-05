Французский политик Филиппо связал новые санкции США против российских СМИ с предстоящими выборами президента

«Глубинное государство – это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки!» – приводит слова Филиппо РИА «Новости».



По его словам, обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы абсурдны, так как еще в 2016 году они были официально опровергнуты.

Напомним, накануне США ввели санкции против МИА «Россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly.

Из-за санкций от сотрудничества с российскими СМИ отказались ряд западных журналистов и экспертов.

В частности, бывший разведчик США Скотт Риттер сообщил о прекращении работы с RT и Sputnik.

При этом он подчеркнул, что сотрудничая с российскими СМИ, он занимался законной журналистикой.