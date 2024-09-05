Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.8 комментариев
«Ростелеком» приготовился к DDoS-атакам во время ЕДГ
«Ростелеком» выразил готовность отразить DDoS-атаки во время ЕДГ
«Ростелеком» уверен, что кибератаки на инфраструктуру во время выборов в Единый день голосования (ЕДГ) будут, однако благодаря накопленному опыту и современным технологиям они смогут быть успешно отражены, заявил глава компании Михаил Осеевский на ВЭФ.
Осеевский заявил о том, что компания успешно готовится к выборам. По его словам, «Ростелеком» готов к киберугрозам и обладает достаточным опытом для их отражения.
«С каждым разом мы становимся все более опытными в сфере кибербезопасности», – подчеркнул Осеевский. Он также отметил, что компания постоянно совершенствует свои системы защиты и готова к любым новым вызовам, передает РИА «Новости».
В четверг председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации, ЕДГ в этом году во многом отличается от других.
Ранее эксперт в сфере ИТ Вадим Глущенко рассказал газете ВЗГЛЯД о росте числа кибератак на избирательную систему России.