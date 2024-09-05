«Ростелеком» приготовился к DDoS-атакам во время ЕДГ

«Ростелеком» выразил готовность отразить DDoS-атаки во время ЕДГ

Tекст: Дарья Григоренко

Осеевский заявил о том, что компания успешно готовится к выборам. По его словам, «Ростелеком» готов к киберугрозам и обладает достаточным опытом для их отражения.

«С каждым разом мы становимся все более опытными в сфере кибербезопасности», – подчеркнул Осеевский. Он также отметил, что компания постоянно совершенствует свои системы защиты и готова к любым новым вызовам, передает РИА «Новости».

В четверг председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации, ЕДГ в этом году во многом отличается от других.

Ранее эксперт в сфере ИТ Вадим Глущенко рассказал газете ВЗГЛЯД о росте числа кибератак на избирательную систему России.