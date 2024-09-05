ЦИК заявил о проведении выборов в экстремальных условиях

Памфилова: Никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, ЦИК никогда еще не проводил выборы в такой экстремальной ситуации, когда пришлось испытать множество разного рода ударов и провокаций, которые были внимательно проанализированы, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК отметила, что главное отличие в том, что в этот раз российский враг проявляет акты терроризма по отношению к мирному населению и перешел уже все грани мыслимого и немыслимого с подачи своих западных хозяев.

Она добавила, что избирательная система России способна проводить выборы в таких условиях, передает ТАСС.

«Мы имеем уникальную избирательную систему, которой нет аналогов в мире, именно ей под силу проводить выборы в таких условиях. То есть это тот самый независимый общественно-государственный институт, аккумулирующий представителей всех партий, гражданского общества», – сказала Памфилова.

Ранее были названы площадки, где можно будет следить за выборами в ЕДГ-2024.