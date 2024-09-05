Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
ЦИК заявил о проведении выборов в экстремальных условиях
Памфилова: Никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации
Никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации, единый день голосования (ЕДГ) в этом году во многом отличается от других, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, ЦИК никогда еще не проводил выборы в такой экстремальной ситуации, когда пришлось испытать множество разного рода ударов и провокаций, которые были внимательно проанализированы, передает РИА «Новости».
Глава ЦИК отметила, что главное отличие в том, что в этот раз российский враг проявляет акты терроризма по отношению к мирному населению и перешел уже все грани мыслимого и немыслимого с подачи своих западных хозяев.
Она добавила, что избирательная система России способна проводить выборы в таких условиях, передает ТАСС.
«Мы имеем уникальную избирательную систему, которой нет аналогов в мире, именно ей под силу проводить выборы в таких условиях. То есть это тот самый независимый общественно-государственный институт, аккумулирующий представителей всех партий, гражданского общества», – сказала Памфилова.
Ранее были названы площадки, где можно будет следить за выборами в ЕДГ-2024.