Названы площадки, где можно будет следить за выборами в ЕДГ-2024

Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами будет работать до 9 сентября. В эти дни в ОП РФ будут регулярно проходить пресс-брифинги, в ходе которых наблюдатели, представители региональных общественных штабов, эксперты и лидеры общественного мнения будут рассказывать о ходе голосования, представлять самую свежую и достоверную информацию, демонстрировать фото- и видеоматериалы, говорится на сайте НОМ.

Волонтеры ситуационного центра будут работать в круглосуточном режиме – обеспечивать связь с общественными штабами в регионах, обзванивать наблюдателей. Волонтеры ситуационного центра ОП РФ будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП РФ и портал monitoring.oprf.ru.

На брифингах будут регулярно выступать члены ОП РФ, занимающиеся общественным контролем за голосованием, представители НКО, известные в обществе наблюдатели, политологи и социологи, в режиме онлайн ситуационный центр будет выводить на экраны представителей региональных штабов общественного наблюдения и наблюдателей с участков.

Экспертный центр ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ откроется с первых минут работы участков на Дальнем Востоке и будет работать все дни голосования 6-8 сентября в МГЮА им. Кутафина. Центр будет работать совместно с Ассоциацией юристов России и корпусом «За чистые выборы».

В течение трех дней голосования волонтеры Центра из числа студентов-юристов МГЮА им. Кутафина и университета «Синергия» будут проводить мониторинг сообщений, которые поступают от наблюдателей на «Карту сообщений» НОМ. А федеральные и региональные эксперты будут давать экспертную оценку всей проблемной информации о возможных нарушениях.

Эксперты НОМ и МРГ будут оценивать происходящее с точки зрения соблюдения законодательства, давать рекомендации региональным общественным штабам и консультировать их в случае возникновения сложных ситуаций.

6 сентября член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод и ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ (онлайн из Хабаровска) Александр Точенов проведут брифинг, на котором представят актуальную информацию с участков и экспертизу всех ситуаций, произошедших к моменту брифинга. Статистику сообщений с «Карты сообщений» НОМ будут представлять также на брифингах в ситцентре ОП РФ в режиме видеоконференцсвязи.

Общая итоговая пресс-конференция по общественному наблюдению пройдет 9 сентября на площадке Общественной палаты РФ. Модерировать брифинг будут председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова и руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

В ЦИК России 5 сентября, утром, глава ЦИК Элла Памфилова откроет собственный информационный центр. Как и в предыдущих кампаниях, он будет открыт для СМИ все дни голосования. Работать в нем смогут только аккредитованные журналисты и наблюдатели.