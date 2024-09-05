Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.6 комментариев
Канцлер Австрии предложил площадку для переговоров по Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров по Украине
Австрия могла бы предоставить площадку для переговоров по украинскому вопросу, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Как написал политик в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), заявления Владимира Путина к его открытости по мирным переговорам приняты к сведению. Себя Австрия позиционирует, как «принимающую ОБСЕ страну», и готова поддержать справедливый и прочный мир на основании международного права, как площадка для переговоров.
Ранее сообщалось, что атаки Украины на Курскую область могут лишить Европу остатков поставок российского газа.