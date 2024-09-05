Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе

Tекст: Константин Сергеев

«Хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в Улан-Баторе. Был рад отметить вместе с монгольскими друзьями 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол.



Состоявшиеся переговоры были весьма содержательными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Монголии счастья и благополучия», – указано в телеграмме Владимира Путина в адрес монгольского лидера.

Как сообщалось во вторник, Путин посетил Монголию с официальным визитом 3 сентября.