Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе, назвав состоявшиеся переговоры содержательными. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в Улан-Баторе. Был рад отметить вместе с монгольскими друзьями 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол.
Состоявшиеся переговоры были весьма содержательными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Монголии счастья и благополучия», – указано в телеграмме Владимира Путина в адрес монгольского лидера.
Как сообщалось во вторник, Путин посетил Монголию с официальным визитом 3 сентября.