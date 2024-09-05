Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Командира эсминца ВМС США отстранили после интернет-скандала
Командир ракетного эсминца John McCain Кэмерон Йейтс был отстранен от должности после того, как в Сети распространилась фотография, на которой он запечатлен с неправильно установленным оптическим прицелом на своем оружии.
В качестве причины отставки называется опубликованная весной фотография, на которой Йейтс запечатлен с автоматом, оптический прицел которого был установлен задом наперед, передает ТАСС.
Этот кадр вызвал шквал насмешек в соцсетях, включая официальные аккаунты Корпуса морской пехоты США.
Член Палаты представителей Майк Коллинз создал коллаж, пародирующий эту ситуацию, что еще больше подогрело общественный интерес к инциденту.
Пентагон в данный момент не предоставил официальных комментариев по поводу причин отстранения Йейтса, однако многие эксперты связывают это решение с негативным публичным имиджем.