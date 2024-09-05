Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков

Пленный ВСУ: Напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании школы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он пробыл около двух месяцев в 199-м центре разведки, расположенном в школе селы Корчак Житомирской области. Украинские боевики ездили на полигон и занимались в классах, передает РИА «Новости».

Шкода добавил, что разведчики отрабатывали ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции, стрельбу, а также прыжки с парашютом с вертолета.

Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.