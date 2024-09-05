Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков
Пленный ВСУ: Напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании школы
Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, рассказал водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.
По его словам, он пробыл около двух месяцев в 199-м центре разведки, расположенном в школе селы Корчак Житомирской области. Украинские боевики ездили на полигон и занимались в классах, передает РИА «Новости».
Шкода добавил, что разведчики отрабатывали ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции, стрельбу, а также прыжки с парашютом с вертолета.
Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.