То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.2 комментария
Украинцы продолжили праздновать Рождество 7 января
Поисковый запрос «С Рождеством» стал самым популярным в Google на Украине 7 января несмотря на официальный праздник 25 декабря.
Как сообщает издание «Страна», украинцы продолжают активно отмечать Рождество 7 января. Это подтверждается статистикой запросов Google, где запрос «С Рождеством» стал самым популярным. В первой десятке рейтинга оказалось четыре схожих запроса, из которых три на русском языке.
Интересно, что на украинском языке пользователи спрашивали, какой именно праздник отмечают 7 января. С 2023 года Рождество на Украине официально отмечается 25 декабря, в соответствии с новоюлианским календарем, совпадающим с западными традициями.
Тем не менее, празднование 7 января остается популярным не только в Украине. Этот день считается официальным днем Рождества в России, Белоруссии, Грузии, Сербии, а также в Иерусалиме. В Молдавии же Рождество празднуется дважды – и 25 декабря, и 7 января.