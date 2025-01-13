Российские силы перерезали трассу Димитров – Константиновка, нарушив логистику ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские вооруженные силы перерезали трассу, соединяющую Димитров (также известный как Мирноград) и Константиновку, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, данное событие существенно нарушает логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе.

Перекрытие произошло в районе Малиновки, что оказывает значительное давление на организацию и снабжение подразделений ВСУ, находящихся в Димитрове и его окрестностях. Это стратегическое изменение в оперативной обстановке может в обозримом будущем негативно повлиять и на Красноармейск (также известный как Покровск).

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