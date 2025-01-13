  • Новость часаРоссия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году
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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    13 января 2025, 07:03 • Новости дня

    Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка

    Российские силы перерезали трассу Димитров – Константиновка, нарушив логистику ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры сообщили о нарушении логистики ВСУ после перерезки трассы из Димитрова в Константиновку. Это может повлиять на военную обстановку в Красноармейске.

    Российские вооруженные силы перерезали трассу, соединяющую Димитров (также известный как Мирноград) и Константиновку, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, данное событие существенно нарушает логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе.

    Перекрытие произошло в районе Малиновки, что оказывает значительное давление на организацию и снабжение подразделений ВСУ, находящихся в Димитрове и его окрестностях. Это стратегическое изменение в оперативной обстановке может в обозримом будущем негативно повлиять и на Красноармейск (также известный как Покровск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли под контроль цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре вошли. В районе Курахово были взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР.

    12 января 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинские военные попали в плен в ДНР

    Украинских военных отправили наблюдать за ВС РФ, но те попали в плен в ДНР

    Украинские военные попали в плен в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, направленная для наблюдения за российскими войсками в ДНР, оказалась в плену, окруженная на заданной позиции, сообщил пленный солдат Андрей Забарата.

    Группа украинских военных была отправлена в лесопосадку Красноармейского района ДНР для наблюдения за российскими войсками, сообщает ТАСС. По словам пленного украинского солдата Андрея Забараты, военных окружили и взяли в плен.

    Забарата рассказал, что командир роты по два человека за раз забирал их и выдавал бронежилеты и автоматы. Им указали на карте позицию и заверили, что российских военных в этом месте нет. Однако по прибытии их окружили, началась стрельба. «Командир роты по рации говорил кидать гранаты. Мы рацию выключили... После этого сдались в плен», – сообщил Забарата.

    Военный признался, что был мобилизован, несмотря на астму, и прошел всего два дня подготовки перед отправкой на задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения.

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    12 января 2025, 15:02 • Новости дня
    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников

    «Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.

    Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

    Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.

    Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.

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    12 января 2025, 13:13 • Новости дня
    Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР

    Прихожане храма из села Санино приобрели БТР для бойцов СВО

    Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прихожане храма Черниговской иконы Божьей матери из села Санино Владимирской области на пожертвования приобрели БТР и передали его бойцам, воюющим в Запорожской области.

    Бойцы Барс (Б.А.Р.С., боевой армейский резерв страны, подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими – прим. ВЗГЛЯД), действующие в Запорожской области, получили бронетранспортер, приобретенный на средства прихожан из села Санино Владимирской области, сообщает ТАСС . БТР был доставлен в зону боевых действий благодаря жителям деревни, активно помогающим армии с начала специальной военной операции.

    Протоиерей и заместитель главного священника СВО Петр Гриценко рассказал: «Прихожане этого храма отправляют гуманитарную помощь с самого начала специальной военной операции. Только автомобилей на фронт было отправлено более 120».

    Священнослужитель также отметил, что эта традиция уходит корнями в период Великой Отечественной войны, когда православная церковь обеспечивала фронт самолетами и собирала средства на танковые батальоны, такие как батальон имени Дмитрия Донского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» и «Ночные волки» передали 200 мотоциклов бойцам СВО, а волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области.

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    12 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по жилым домам в Новой Каховке

    ВСУ обстреляли жилые многоэтажки, АЗС и магазин в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы совершили обстрел жилых зданий в Новой Каховке и Таврийске, повредив инфраструктуру, включая автозаправку и гражданскую вышку связи.

    Украинские войска нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пострадали дома на улице Букина в Новой Каховке и на улице Каховской в Таврийске.

    «Днем под прицельные удары попали жилые многоэтажки на улице Букина в самом городе и на улице Каховской в Таврийске. Десятки выбитых окон и поврежденных квартир людей», – сообщил Алексеенко

    Кроме того, ВСУ атаковали автозаправочную станцию, продуктовый магазин и гражданскую вышку связи на высотном здании. Андрей Алексеенко отметил, что основной целью обстрела стала инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города.

    «Главное – сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим», – добавил глава региона.

    Ранее в Херсонской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, убив 76-летнюю женщину и ранив 57-летнего мужчину.

    До этого Сальдо сообщил, что при обстреле автозаправки в Новой Каховке погиб оператор, ранены четыре человека, включая беременную женщину.

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    12 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ

    Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступать в вооруженные силы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

    Кулеба поделился историей о том, как убедил своего 18-летнего сына отложить решение о вступлении в ряды вооруженных сил Украины. По его словам, сын посещает военные курсы, однако ему удалось уговорить юношу продолжить свое образование в университете, передает «Газета.Ru».

    Кулеба отметил, что, несмотря на свои усилия, будет уважать выбор сына, если тот все же решит пойти служить в армии. Он подчеркнул, что сын самостоятельно принимает свои решения.

    Экс-глава МИД России предположил возможность снижения призывного возраста на Украине на один-два года. Он подчеркнул, что подобное решение будет «чрезвычайно болезненным» для украинского общества и потребует тщательной подготовки со стороны военного и политического руководства страны.

    Ранее Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией из-за плохой ситуации на поле боя. До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказывал, что чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот.

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    12 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Украина не включила переговоры с Россией в задачи на 2025 год

    МИД Украины: Среди задач Киева на 2025 год нет переговоров с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список главных задач на 2025 год, переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании Киева завершить конфликт в этом году, передает РИА «Новости».

    «Хочу поделиться с вами топ-7 главных задач украинской дипломатии, очерченных Владимиром Зеленским на 2025 год», – написал Сибига на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Согласно им, Киев и дальше намерен выпрашивать оружие у Запада, добиваться снятия всех запретов на его применение, продвигать так называемый план победы Зеленского. Также Украина надеется на продвижение переговоров о вступлении в ЕС и на пути в НАТО. При этом среди приведенных задач нет ни слова о переговорах для завершения конфликта.

    Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине.

    Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Между тем на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

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    12 января 2025, 19:58 • Новости дня
    В Днепропетровской области после удара повреждено промышленное предприятие

    После атаки в Днепропетровской области поврждено предприятие и инфраструктуру

    Tекст: Вера Басилая

    В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и инфраструктурные объекты, сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак.

    Глава региональной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры и промышленного предприятия в Никопольском районе. Детали о типе и количестве поврежденных объектов не уточнялись, передает ТАСС

    По данным официального ресурса для оповещения населения, 12 января в Днепропетровской области четыре раза объявлялась воздушная тревога.

    Ранее в субботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины.

    До этого в результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства беспилотных летательных аппаратов.

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    12 января 2025, 21:05 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о нехватке солдат на Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о необходимости мобилизации солдат на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Советник избранного президента США Трампа Майк Уолц высказал мнение о необходимости Украине решить проблему нехватки солдат, чтобы стабилизировать фронт и достичь мирного соглашения с Россией.

    По его словам, текущий призывной возраст на Украине составляет 26 лет, что может вызывать трудности в мобилизации. Уолц отметил в эфире телеканала ABC, что Украина могла бы набрать сотни тысяч новых солдат при изменении призывного возраста, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что стабилизация линии фронта является ключевым моментом для достижения мирного соглашения с Россией. Уолц указал на необходимость полной вовлеченности Украины в вопросе защиты демократии, несмотря на поддержку со стороны союзников в виде боеприпасов и финансовой помощи.

    «Если Украина просит весь мир встать на защиту демократии, мы должны видеть, что она сама готова быть полностью вовлеченной в эту борьбу», – отметил Уолц.

    Ранее сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    Президент России Владимир Путин заявил, что снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться преступлением украинских властей и не повлияет на ситуацию на поле боя.

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    12 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Российские военные уничтожили терминал Starlink на Украине

    Группировка «Север» ликвидировала терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные из группировки «Север» уничтожили спутниковый терминал Starlink Вооруженных сил Украины в лесистой местности Харьковской области, используя боевой беспилотник.

    Российские военные из группировки «Север» успешно ликвидировали спутниковый терминал связи Starlink, принадлежащий Вооруженным силам Украины, в Харьковской области, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России, которое также предоставило видеокадры уничтожения терминала.

    По словам представителей Министерства обороны, обнаружение терминала произошло благодаря средствам воздушной разведки одного из подразделений группировки «Север». Терминал находился в лесистой местности. После тщательного анализа разведывательных данных было решено нанести по нему огневой удар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о значительном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи, Росгвардия уничтожила станцию ВСУ Starlink в Черниговской области, а Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии.

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    12 января 2025, 22:46 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области

    В селе Малая Кохновка Полтавской области изготавливали БПЛА и ремонтировали технику

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по направлению села Малая Кохновка в Полтавской области, где ВСУ изготавливают беспилотники и ремонтируют тяжелую технику, включая иностранные танки, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал о звуках взрыва в направлении села Малая Кохновка в Полтавской области Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Малой Кохновке расположена исправительно-трудовая колония и городок внутренних войск, где, по данным сопротивления, изготавливают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ремонтируют тяжелую технику для Вооруженных сил Украины.

    В колонии имеются цеха для производства БПЛА, а поблизости находятся гаражи, способные вместить несколько грузовиков.

    Также был слешен прилет недалеко от Кременчуга, где расположен автосборочный завод, который занимается ремонтом тяжелой техники, включая установку динамической защиты на иностранные танки.

    Лебедев отметил, что к колонии прилегает конно-спортивный клуб, популярный среди иностранных посетителей. После взрыва туда направились машины скорой помощи, включая иностранные, которые, как правило, приезжают для оказания помощи тяжелым пациентам.

    Ранее Лебедев сообщал, что в результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства дронов.

    Также в Никопольском районе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и инфраструктурные объекты.

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    13 января 2025, 04:20 • Новости дня
    Отряды ВСУ усилили активность в прибрежных зонах Николаева и Херсона

    Украинские войска активно перемещаются в Николаевской и Херсонской областях

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление военных и техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, движение осуществляется как по наземным трассам, так и по реке Южный Буг. В ночное время несколько моторных лодок отправились из Николаева в сторону Галициново и вернулись утром, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что в селах Галициново, Лупарево и Лиманах наблюдается большое скопление военных с хорошей технической базой. В микрорайоне Октябрьское в Николаеве регулярно перемещаются военная техника и автобусы. Также замечены пикапы с турелями и авто, буксирующие военные лодки производства НАТО.

    По словам подпольщика, в селах Прибугское, Широкая Балка, Правдино и Александровка заброшены значительные силы. ВСУ занимают брошенные дома, школы и административные здания.

    В Александровском заказнике обнаружена замаскированная бронированная техника и группировка военных, живущая в палатках. Украинские военные дисциплинированно несут службу, избегая местных кафе и регулярно перемещая блокпосты каждые три-четыре дня, подчеркнул он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах. В результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и БПЛА.

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    12 января 2025, 21:13 • Новости дня
    Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    На территориях Запорожской области, подконтрольных Вооруженным силам Украины, произошли взрывы, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров.

    Федоров сообщил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области раздаются взрывы, подробности относительно причин и последствий этих взрывов пока не раскрываются, передает РИА «Новости».

    Ранее в Днепропетровской области после удара было повреждено промышленное предприятие.

    До этого в субботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины.

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Польша стала ареной битвы между геями и христианами

    Польские христианские активисты просят о помощи: государство обложило их штрафами за акции протеста против засилья ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Еще недавно Польша была оплотом католического образа жизни, но новые власти активно продвигают ЛГБТ-повестку – и в итоге страна превращается в арену борьбы между традиционными и нетрадиционными ценностями. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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