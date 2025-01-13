Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.20 комментариев
Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка
Российские силы перерезали трассу Димитров – Константиновка, нарушив логистику ВСУ
Российские силовые структуры сообщили о нарушении логистики ВСУ после перерезки трассы из Димитрова в Константиновку. Это может повлиять на военную обстановку в Красноармейске.
Российские вооруженные силы перерезали трассу, соединяющую Димитров (также известный как Мирноград) и Константиновку, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, данное событие существенно нарушает логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе.
Перекрытие произошло в районе Малиновки, что оказывает значительное давление на организацию и снабжение подразделений ВСУ, находящихся в Димитрове и его окрестностях. Это стратегическое изменение в оперативной обстановке может в обозримом будущем негативно повлиять и на Красноармейск (также известный как Покровск).
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли под контроль цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре вошли. В районе Курахово были взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР.