Рогов заявил о переделе власти на Украине

Член Общественной палаты Владимир Рогов увидел за чередой отставок на Украине передел власти

Tекст: Константин Сергеев

По мнению Владимира Рогова, на постукраинском пространстве, которое подконтрольно Киеву, стартовал очередной этап передела власти. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак пытается замкнуть все финансовые потоки на себя. Из власти убираются люди, имеющие отношение к украинскому олигарху Ринату Ахметову.



«Влияние Ахметова сокращается еще и потому, что действующей энергетики, как и прибыли для Зеленского от коррупционных схем Ахметова, все меньше», ­– заявил Рогов РИА «Новости».

В последние дни Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД во вторник, первый замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава был отправлен в отставку за нарушение присяги и утечку информации.

