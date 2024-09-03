С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Замглавы антикоррупционного бюро Украины уволили за нарушение присяги
Первый замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины уволен на фоне скандала с возможной утечкой информации
Первый замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен на фоне скандала о возможной утечке информации по одному из дел.
«Директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому замдиректора бюро за совершение дисциплинарного проступка – нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил нравственного поведения служащих, закона Украины «О госслужбе», кодекса этики работника НАБУ», – сообщается в Telegram-канале НАБУ.
Следствие установило, что Углава постарался дискредитировать сотрудника бюро, который подал служебную записку о фактах утечки секретной информации.
Как сообщалось ранее, Украина потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В числе выгодополучателей назывался и Гизо Углава.