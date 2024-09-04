  • Новость часаПесков назвал причину уточнения ядерной доктрины России
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    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс
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    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    Руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов удара по Полтаве
    Байдену запретили приближаться к скоплениям людей
    Генерал Попов запросил восьмерых командиров в качестве свидетелей защиты
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов МУС со своим суррогатом отстал от времени

    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского бандподполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    2 комментария
    4 сентября 2024, 07:42 • Новости дня

    Пленный: Сырский признал причастность НАТО в диверсии на Курской АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС, рассказал военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.

    По его словам, за день до нападения ВСУ на Курскую область Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады, передает РИА «Новости».

    Пленный заверил, что Сырский поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку. При этом наряду с украинскими военными специалистами непосредственное участие принимали специалисты НАТО.

    Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ, что вторжение ВСУ в Курскую область «соответствует международному праву и праву Украины на самооборону».

    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия уже дает ответ на нападение ВСУ на Курскую область, ответные меры будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ВС России демонстрируют реальные действия. Никаких сомнений нет, что они будут продолжаться и далее, добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

    Коментарии (40)
    3 сентября 2024, 20:50 • Видео
    На земли России позарился Тайвань

    Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    Коментарии (2)
    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

    Коментарии (36)
    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

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    1 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье

    МО России: В Курском пограничье уничтожены до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники

    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, за сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 360 военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе четыре танка, два БТР, БМП, шесть артиллерийских орудий, в их числе две САУ Krab, 16 боевых бронированных машин, а также три миномета, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США, станция РЭБ и семь автомобилей, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

    Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении населенных пунктов Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    В Минобороны сообщили также, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 69 БТР, 37 БМП, 249 автомобилей, 537 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 13 станций РЭБ, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Бахтинки, Борков, Малой Локни, Комаровки и Матвеевки.

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    3 сентября 2024, 16:05 • Новости дня
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны России во вторник.

    Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе области, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после чего экипаж самолета вернулся на аэродром вылета.

    В конце августа Су-34 также поражал скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    2 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    Высказываясь опроблемах на Торецком и Покровском направлениях, украинский лиде заявил, что «курская операция тоже может повлиять...». «Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

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    1 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка, рассказала мать пострадавшей.

    Как рассказала военному следователю жительница села Новоивановка в Суджанском районе, 7 августа взрывы выбили стекла в доме, после чего ее родные решили эвакуироваться, погрузились в машину и отправились в сторону Льгова, пытались выехать из села, передает РИА «Новости».

    «Когда ехали в сторону Малой Локни, военные Украины обстреляли нашу машину полностью. В результате дочка получила ранение», – рассказала женщина.

    По ее словам, женщины просили украинских военных отпустить их в безопасное место, потому что ребенок получил серьезное ранение, но ВСУшники им отказали, заявив, что их врач окажет помощь, и взяли их «в плен».

    Ранее протоиерей Олег Чебанов рассказал, что в первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину.

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    3 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки до 400 военных
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки до 400 военных
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за последние сутки на Курском направлении потеряла до 400 человек и 12 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли до 400 человек и 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну установку РСЗО, машину ЗРК, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Марьевки, Камышевки и Черкасского Поречного, сорвала попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 25 человек, две бронемашины.

    Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Косицы, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Плехово и Снагостя.

    Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии Украины у Белополья, Ворожбы, Великой Писаревки, Глухова, Мирополья, Новой Сечи, Новоивановки, Павловки, Пустогорода, Погребка, Старых Верок, Стукаловки, Сумов, Хотеня и Юнаковки в Сумской области.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,3 тыс. человек, 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    3 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    ВСУ забыли целое подразделение в Курской области

    Командир взвода ВСУ рассказал, что украинская армия забыла в Курской области подразделение

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение, рассказал попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.

    По словам Фурдоленко, его взводу поставили задачу занять лесополосу, но она уже была занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Пленный рассказал, что его отправили на ротацию солдат в Коренево, куда привезли на бронемашине «Козак», передает РИА «Новости».

    Фурдоленко рассказал, что их не меняли двое суток, после переговоров он понял, что ВСУ «не знали, где нас искать». На третий день российские войска пришли в Коренево. Украинский взвод после окружения и переговоров взвод сдался.

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    2 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    В НАТО одернули Польшу за призыв сбивать российские ракеты над Украиной

    Замглавы НАТО Джоанэ одернул Сикорского после заявлений о праве сбивать российские ракеты над Украиной

    В НАТО одернули Польшу за призыв сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Члены НАТО всегда консультируются до того, как предпринимать действия, которые касаются общей безопасности и будут иметь последствия для всех членов альянса, заявил замглавы НАТО Мирча Джоанэ в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о праве сбивать ракеты над Украиной.

    Джоанэ в интервью газете Financial Times заявил, что в НАТО уважают право на обеспечение национальной безопасности.

    «Внутри НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем начать нечто, что может иметь последствия для всех нас», – цитирует ТАСС Джоанэ.

    Он добавил, что Польша всегда была безупречна по вопросам проведения консультаций внутри НАТО.

    Издание пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о риске, что альянс в случае одобрения предложения Сикорского «станет частью конфликта»

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, членство в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.

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    2 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки «Север» за последние сутки сорвали три попытки атак украинских войск в направлении Ольговки и Кремяного в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.

    Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.

    В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.

    За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.

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    2 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские боевики хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала местная жительница военным следователям СК.

    «Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся», – сказала женщина, передает РИА «Новости».

    По словам местной жительницы, боевики подогнали БТР, чтобы погрузить людей и отвезти на Украину.

    Женщина добавила, что военные ВСУ не объясняли людям, как они потом смогут вернуться в Россию.

    Однако боевики затем изменили планы, в ходе разговора по рации они были взволнованы и чем-то напуганы. Вместо местных жителей в БТР начали грузить раненных украинских военных. Гражданских посадили в какую-то «расстрелянную машину», после чего они смогли уехать и эвакуироваться.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    2 сентября 2024, 23:22 • Новости дня
    Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области увеличилось до 228 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число раненых в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области увеличилось до 228 человек, из них 11 детей, сообщили в правительстве региона.

    В сообщении уточняется, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область за помощью к медикам обратились 228 человек, из них 11 детей. В настоящий момент в больнице находится 57 человек, среди которых – двое детей, передает ТАСС.

    Всего в Курской области действует 94 пункта временного размещения, где находятся 6 911 жителей, эвакуированных из приграничных районов, из них 1 тыс. 408 детей.

    Кроме того, по данным правительства Курской области, в 123 ПВР в 25 регионах России проживают 2 тыс. 974 человека, из них 1 309 детей. Всего в ПВР размещены 10 тыс. 254 человека, среди которых 3 тыс. 086 детей.

    Ранее сообщалось, что МЧС помогло воссоединиться 466 семьям из Курской области.

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    2 сентября 2024, 09:40 • Новости дня
    Журналист британской Independent незаконно побывал в Курской области

    Журналист британской газеты Independent незаконно побывал в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал в Курской области России, опубликовав соответствующий материал на сайте издания.

    Как отмечается в материале Independent, журналист издания и «другие журналисты» в сопровождении солдат ВСУ побывали в Судже и населенных пунктах, расположенных примерно в 20 километрах от города. Газета опубликовала фото, сделанные Крушельницким области в ходе незаконного проникновения на территорию России в Курской, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.

    Напомним, ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.

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