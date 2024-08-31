Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
Столтенберг назвал «соответствующей международному праву» атаку ВСУ на Курскую область
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ, что вторжение ВСУ в Курскую область «соответствует международному праву и праву Украины на самооборону».
Он добавил, что право на самооборону украинцев не ограничивается государственной границей, сообщает «Интерфакс».
В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО не было информировано украинской стороной о планах атаки на Курской области и не играло в этом процессе никакой роли. Он заявил, что президент Владимир Зеленский дал понять партнерам, что операция якобы направлена на создание буферной зоны.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину, предоставляя оружие и технику, и отметил «ясное обязательство Германии оставаться ведущим донором военной помощи Украине в Европе и вторым в мире».
Ранее ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области.