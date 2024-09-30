Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку

Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их подвиг

Tекст: Олег Исайченко

«Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало восстановлением исторической справедливости. Это важная и по-настоящему масштабная веха, необходимость приближения которой ощущали многие граждане», – сказал Владимир Стеклов, народный артист России, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

«При этом жители новых регионов являются настоящими героями. Они выстояли перед невзгодами судьбы. Даже в тяжелые постмайданные годы люди, родившиеся здесь, держались изо всех сил под натиском противника. Они сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их безусловный подвиг», – отмечает он.

«Еще в первые годы после 2014-го я для себя решил – Россия начинается с Донбасса. Все это время люди демонстрировали небывалую выдержку. Поэтому с вхождением регионов в состав нашей страны мы все обогатились и в духовном плане. Их героизм закалил нас самих», – акцентирует собеседник.

«И мы не должны забывать об этом. Всем россиянам важно сплотиться и работать на благо того, чтобы наша Родина стала лидирующей по многим направлениям. Не только в области экономики, но и в культурной, духовной сфере. Нам необходимо работать, засучив рукава, бросить усилия на восстановление и развитие в том числе новых территорий», – заключил Стеклов.

Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером прошел праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».