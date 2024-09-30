На развитие пенсионной системы предложили заложить в бюджет 2,2 трлн рублей

На развитие пенсионной системы в 2025 году предложили заложить в бюджет 2,2 трлн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, передает ТАСС.

Кроме того, согласно документу, на здравоохранение планируется выделить 1,8 трлн рублей в 2025 году, 1,8 трлн рублей – в 2026 году, в 2027 году – 1,9 трлн рублей.

На охрану семьи и детства в 2025–2027 годах планируется направить свыше 6,3 трлн рублей. «Объем бюджетных ассигнований на «Охрану семьи и детства», направляемых в бюджет Социального фонда России, составит в 2025 году 2 004 036,4 млн рублей, в 2026 году – 2 142 081,2 млн рублей, в 2027 году – 2 189 146,1 млн рублей», – следует из проекта.

На материнский капитал планируется выделить более 1,7 трлн рублей. «Предоставление материнского (семейного) капитала: в 2025 году – 537 475,3 млн рублей, в 2026 году – 575 777,6 млн рублей, в 2027 году – 612 920,1 млн рублей», – говорится в документе.

Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.