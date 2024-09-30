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    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника
    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    30 сентября 2024, 12:36 • Новости дня

    ВС России поразили украинский воинский эшелон в районе разгрузки

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены воинский эшелон в районе разгрузки и аэродромная инфраструктура, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, были поражены арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и техники противника в 124 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации были уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 527 беспилотников, 579 ЗРК, 18 460 танков и других бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 26 741 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что ударом «Искандера» были уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

    29 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

    Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.

    На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.

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    30 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника

    Пушилин: В Угледаре ВСУ создали укрепрайоны с подземными переходами на километры

    В Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций, что осложняет бои за город, находящийся на возвышенности.

    Бои за Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с серьезными трудностями из-за географического положения города, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар расположен на возвышенности, что делает его защиту более сложной. Кроме того, противник создал укрепрайоны с подземными переходами, длина которых достигает нескольких километров.

    По словам Пушилина, начиная с 2014 года противник активно выстраивал укрепления в городе. Эти укрепления включают пулеметные гнезда в многоэтажных зданиях, что увеличивает сложность боев за Угледар. Такие меры защиты создают дополнительные преграды для продвижения российских войск в этом районе.

    Несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы продолжают улучшать свои позиции в Угледаре. Пушилин подчеркнул, что ежедневно фиксируются улучшения позиций и серьезный охват города российскими войсками. Это свидетельствует о непрерывной работе и адаптации российских военных в условиях обороны противника.

    В конце прошлой недели сообщалось, что в Угледаре украинские войска оказались в окружении, так как контроль над единственной дорогой был перехвачен ДНР.

    Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    30 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

    Российские войска уничтожили «Искандером» 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона в Казанке в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено.

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    30 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в ДНР

    Российские войска перерезали трассу Селидово – Курахово в ДНР и держат под контролем ж/д ветку

    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, тем самым фактически разрезав важный логистический узел Вооруженных сил Украины на данном участке фронта и ограничив возможности их снабжения.

    Российская армия перерезала ключевую трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Это существенно ограничивает передвижение и снабжение украинских войск в регионе. Представитель силовых структур отметил, что данный участок дороги теперь недоступен для использования в логистических целях.

    Кроме того, российские силы держат под огневым контролем железнодорожную ветку вблизи поселка Цукурино. Это делает логистический узел Вооруженных сил Украины на этом участке фронта разрезанным, что создает дополнительные сложности для украинских войск. В силовых структурах подчеркнули, что грунтовые дороги, которые остаются у противника, также находятся под обстрелом.

    Таким образом, действия российской армии на данном участке фронта значительно ограничивают возможности ВСУ по передвижению и снабжению войск. Это усиливает позиции российских сил в районе Селидово – Курахово, создавая препятствия для украинских сил.

    Отметим, что российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, что оказалось неожиданным для украинской армии.

    Сообщалось, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника.

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    30 сентября 2024, 10:23 • Новости дня
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, пишут СМИ.

    По ее словам, такие ракеты важны для преодоления минных полей на востоке Украины, передает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Бербок сделала это заявление в ходе передачи Bericht aus Berlin на канале ARD. Несмотря на ее позицию, канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение по этому вопросу, что вызывает разногласия в правящей коалиции. Министр отметила, что в демократической коалиции, если партнеры не могут договориться, то предложение не поддерживается. «Тогда это делают американцы, и британцы, и французы», – добавила она.

    Ранее Бербок заявила, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые могут «долететь до Москвы».

    В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    30 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой

    МО: ВС России взяли в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у опорного пункта под Красногоровкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко Южной группировки войск заставили украинских солдат сдаться в плен под Красногоровкой, передает РИА «Новости». Оборонявшиеся в этом районе бойцы ВСУ прекратили сопротивление после интенсивного артиллерийского обстрела их позиций, который корректировался с помощью беспилотников.

    В Министерстве обороны рассказали, что несмотря на попытки контратак со стороны украинских подразделений, российские штурмовые группы оперативно реагировали на внезапные изменения обстановки, что в итоге привело к сдаче в плен украинских военных. На видео, предоставленном ведомством, видно, как солдаты ВСУ выбрасывают из окопа белый флаг и оставляют свое вооружение, после чего выходят из укрытия.

    Украинские пленные рассказали, что командование оставило их на шесть дней без воды и элементарных условий для выживания, что привело к тяжелым потерям и ранениям среди личного состава. После пленения им была оказана медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пленные заявили, что Киев готовит химическое и бактериологическое нападение, включая заражение водоемов Херсонской области. Также пленный украинский военнослужащий Максим Шевченко признался, что хотел сбежать из Вооруженных сил Украины в первый же день, но из-за отсутствия возможности остался, раскритиковав командование за безразличие к солдатам. В дополнение к этому пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько сообщил, что обученные для управления западной техникой танковые экипажи месяцами ждут поставок, что затрудняет боевые действия на Южно-Донецком направлении.

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    30 сентября 2024, 08:23 • Новости дня
    После ударов ВС России остановлено движение поездов в Николаевской области
    После ударов ВС России остановлено движение поездов в Николаевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено, что вызвало ограничения в сообщении между регионами, сообщила компания «Украинские железные дороги».

    В компании сообщили, что движение ограничено на участке, ведущем из Кировоградской области на юг в Николаевскую, из соображений безопасности, передает РИА «Новости».

    Компания также призывает пассажиров следить за обновлениями и уточнениями по поводу движения поездов в данном регионе.

    Ранее глава Николаевской  области Виталий Ким сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры региона.

    До этого в воскресенье в Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около 20 человек погибли и столько же получили ранения.

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    30 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев

    Ермак: План Зеленского о завершении конфликта станет известен украинцам в усеченном виде

    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев
    @ Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский представит свой план завершения конфликта гражданам страны после западных партнеров, но в усеченном виде, заявил глава его офиса Андрей Ермак.

    По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности, но станут известны президенту США Джо Байдену и партнерам, передает ТАСС.

    Он добавил, что детали плана должны оставаться скрытыми, чтобы предотвратить их использование врагом. При этом Ермак подчеркнул важность недавнего визита Зеленского в США, назвав его «непростым» и «очень важным» как по содержанию, так и по времени.

    Ермак заявил, что президентская кампания в США очень напряженная, очень чувствительная, а команда Зеленского не хочет никаким образом «говорить что-то такое, что может быть использовано в первую очередь против Украины».

    Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Байден критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    29 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу

    Российские войска при поддержке авиации отразили шесть попыток прорыва ВСУ на Курском направлении

    ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска, поддержанные авиацией и артиллерией, отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике, сообщили в Минобороны РФ.

    Как написали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки российских войск «Север» успешно отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. За последние сутки украинская сторона потеряла более пятидесяти человек личного состава убитыми и ранеными, а также один танк и несколько боевых машин. В ходе боевых действий пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен, говорится в сообщении.

    Кроме того, российские войска продолжают активно действовать против украинских подразделений, вклинившихся на территорию Курской области. Наступательные действия группировки «Север» привели к поражению механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также подразделений нацгвардии и морской пехоты в различных районах.

    Согласно данным Минобороны РФ, российская армия успешно отразила пять контратак противника в населенных пунктах Любимовка, Кремяное и Плехово. Также были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Ольговка и Погребки.

    В результате активных действий и поддержке авиации и артиллерии, российским войскам удалось нанести значительный урон в живой силе и технике противника в районах населенных пунктов по всему фронту, включая Гуево, Дарьино и другие. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих и значительное количество техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается с активной поддержкой российских войск.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

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    30 сентября 2024, 07:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили 11 тыс. солдат ВСУ за неделю в ЛНР

    Марочко: Российские войска за неделю ликвидировали 11 390 солдат ВСУ и наемников в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России успешно отразили двадцать четыре попытки украинских войск проникнуть на территорию Луганской народной республики, передает ТАСС. За период с 21 по 27 сентября, по словам военного эксперта Андрея Марочко, были уничтожены 11 390 украинских боевиков и иностранных наемников.

    Марочко также отметил, что российские войска за этот период нанесли значительный урон технике ВСУ. В частности, было уничтожено девятнадцать танков, двенадцать реактивных систем залпового огня, 163 орудия полевой артиллерии, тридцать одна станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Кроме этого, были ликвидированы пятьдесят семь полевых складов с боеприпасами и более трехсот различных боевых машин украинской армии. Эти действия значительно ослабили возможности ВСУ на фронте, подчеркнул Марочко в своем заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в ДНР для группировки ВСУ. В то же время подразделения ВСУ готовятся к сдаче правого берега Оскольского водохранилища под Купянском, строя запасные позиции и роя новые блиндажи. При этом ВСУ усилили резервы в Харьковской области в ответ на продвижение российских войск к Купянску и Узловому, что создает угрозу потери контроля над важными логистическими путями.

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    29 сентября 2024, 13:33 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации HIMARS ВСУ в Николаевской области

    Подполье: В Николаевской области поражен пункт дислокации установок HIMARS ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около двадцати человек погибли и столько же получили ранения, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, удары пришлись по селу Котлярово, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что местные активисты сопротивления отмечали Котлярово и близлежащие населенные пункты как точки, откуда ведется работа дальнобойными ракетами с установок HIMARS. «Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала», – подчеркнул Лебедев. В результате атаки погибло около двадцати человек, столько же получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, что вызвало серию взрывов и повреждений. В результате детонации произошли многочисленные взрывы в порту «Южный», где находились суда с горюче-смазочными материалами, техникой и снарядами. Вследствие взрывов в некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества, что усугубило ситуацию.

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    30 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения также нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й, 15-й бригад нацгвардии около Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены девять контратак штурмовых групп пяти механизированных и одной воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, две бронемашины «Козак», 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм орудие Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Макеевку в ЛНР.

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    29 сентября 2024, 16:27 • Новости дня
    Здание в Курске пострадало от атаки БПЛА Украины

    Здание в Курске пострадало от атаки украинских боевиков с использованием БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание в Курске получило значительные повреждения в результате атаки украинских боевиков с использованием беспилотного летательного аппарата, направленной на мирное население, сообщили в Следственном комитете России.

    В результате целенаправленной атаки украинских вооруженных сил на мирное население Курска пострадало здание, сообщает РИА «Новости». Это здание расположено на улице Ленина. По информации Следственного комитета России, нападение произошло в утреннее время с использованием беспилотного летательного аппарата.

    Следователи Следственного комитета России установили, что преступление было совершено вооруженными формированиями Украины. В результате атаки здание получило значительные разрушения. Все осколки и фрагменты беспилотного аппарата, использованного в атаке, будут изъяты и отправлены на экспертизу для определения его типа и вида.

    Представители Следственного комитета отметили, что факт атаки и нанесенного ущерба уже зафиксирован, ведутся все необходимые следственные действия для установления дополнительных обстоятельств инцидента и причастных лиц.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

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    29 сентября 2024, 15:53 • Новости дня
    ТОС уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области

    МО: Тяжелая огнеметная система уничтожила скопления ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Север» уничтожила укрытия украинских боевиков в Харьковской области с помощью тяжелой огнеметной системы, используя термобарические боеприпасы, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, военнослужащие группировки войск «Север» России провели разведывательные мероприятия в одном из районов Харьковской области, где обнаружили скопление живой силы ВСУ в укрытии, передает РИА «Новости». После получения разведданных было принято решение об огневом воздействии на обнаруженные позиции противника.

    В результате расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) успешно уничтожил укрытия, в которых находились украинские боевики, с применением термобарических боеприпасов, что было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников. Согласно информации гендиректора ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова, точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

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    29 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    Лесной пожар под Ростовом вырос до 100 гектаров

    Площадь пожара в Милютинском районе Ростова из-за падения БПЛА достигла 100 гектаров

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области в Милютинском районе площадь лесного пожара, вызванного падением беспилотника, увеличилась до 100 гектаров, что значительно усложняет работу пожарных из-за сильного ветра.

    Как сообщает ТАСС, в Ростовской области в Милютинском районе продолжается борьба с лесным пожаром, который вспыхнул после падения беспилотного летательного аппарата.

    За последние дни площадь возгорания выросла до 100 гектаров, и ситуация остается неконтролируемой. На данной территории введен режим чрезвычайной ситуации.

    Губернатор региона Василий Голубев ранее информировал, что на тушение огня было мобилизовано 102 человека и 44 единицы техники. Однако сильный ветер значительно затрудняет работу пожарных, что усложняет локализацию огня. Пожарные службы продолжают активные действия, чтобы сдержать распространение огня.

    В это время Минобороны России сообщило, что в воскресенье российская противовоздушная оборона уничтожила 125 украинских беспилотников над семью регионами России. В том числе, 18 из них были сбиты над территорией Ростовской области. Это событие остается под пристальным вниманием властей и населения региона.

    Ранее сообщалось, что падение украинского БПЛА вызвало лесной пожар в Ростовской области

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    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Почему маленькие соседи России опасны в большой войне

    «Превентивный удар по России» готова нанести Эстония. По крайней мере, именно это утверждали некоторые СМИ со ссылкой на главу эстонского генштаба. Что на самом деле сказал этот генерал и почему к военной угрозе со стороны прибалтийских государств стоит отнестись всерьез – хотя их собственный ударный потенциал ничтожен? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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