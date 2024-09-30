ВС России поразили украинский воинский эшелон в районе разгрузки

Кроме того, были поражены арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и техники противника в 124 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника.

С начала спецоперации были уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 527 беспилотников, 579 ЗРК, 18 460 танков и других бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 26 741 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что ударом «Искандера» были уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.