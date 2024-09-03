Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».2 комментария
Заседание суда по делу замкомандующего ЛенВО Муминджанова закрыли от СМИ
Заседание 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривается вопрос об аресте замкомандующего Ленинградского военного округа (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова, закрыли для прессы.
«В связи с тем, что материалы дела содержат секретную информацию в области обороны и СВО, определяю провести слушания в закрытом судебном заседании», – цитирует судью Андрея Толкаченко ТАСС.
Между тем адвокат перед заседанием суда заявил, что сам Муминджанов не признает вины в получении взятки.
Напомним, в понедельник СК возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградского военного округа Мумиджанова. Согласно версии следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями, которые должны были поставить обмундирование в интересах Минобороны, в том числе в зону СВО. Сумма контрактов – свыше 1,5 млрд рублей, сумма взятки – свыше 20 млн рублей.