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    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

    5 комментариев
    3 сентября 2024, 17:11 • Новости дня

    Белоусов обсудил с губернаторами безопасность приграничья

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности приграничья. В нем приняли участие губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей, а также командующие группировок войск.

    Белоусов обсудил с главами регионов текущую ситуацию и заслушал доклады своих заместителей, сообщает ТАСС.

    В частности, речь шла о вопросах материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, а также о содействии в организации эвакуации населения.

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах.


    3 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия на протяжении многих десятилетий является союзником и дружественной России страной, заявил российский президент Владимир Путин.

    На встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом российский президент назвал Монголию дружественной страной и союзником России, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно быть в дружественной нам Монголии», – сказал Путин, обращаясь к спикеру парламента. Он подчеркнул, что он рад вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – общие победы на реке Халхин-Гол.

    Президент отметил, что Монголия «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России» в борьбе с нацизмом, и сегодня успешно развиваются близкие, дружеские отношения, которые Россия и Монголия поддерживали на протяжении десятилетий.

    Кроме того, добавил Путин, Москва придает большое значение взаимодействию по линии парламентов. «В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов», – сказал глава государства.

    «Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что рнаши позиции по многим актуальным глобальным сюжетам близки. Программа взаимодействия продолжается», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что российско-монгольское взаимодействие по вопросам военно-технического и антитеррористического сотрудничества вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. Он также поблагодарил народ Монголии за сохранение исторической памяти и пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве.

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    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    3 сентября 2024, 09:34 • Новости дня
    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Зампредседателя Совбеза Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия не приняла во внимание ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что судьям и прокурорам МУС, напротив, стоит больше бояться в случае, если незаконный ордер будет исполнен.

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    2 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    Высказываясь опроблемах на Торецком и Покровском направлениях, украинский лиде заявил, что «курская операция тоже может повлиять...». «Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2024, 09:13 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе

    Лидеры России и Монголии Путин и Хурэлсух начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух начали переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора.

    Известно, что встреча традиционно проходит в настоящей кочевой юрте президента Монголии, расположенной на пятом этаже резиденции основных госструктур, передает ТАСС.

    Интерьер помещения соответствует древним монгольским традициям, он украшен деревянной резьбой, золотом, серебром и полудрагоценными камнями. На особо почетной северной части юрты расположен портрет Чингисхана на постаменте из сандалового дерева.


    Как указал помощник президента Юрий Ушаков, переговоры лидеров будут посвящены сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте и стратегическому партнерству Москвы и Улан-Батора.

    Президент Монголии лично встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.

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    3 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    ВСУ забыли целое подразделение в Курской области

    Командир взвода ВСУ рассказал, что украинская армия забыла в Курской области подразделение

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение, рассказал попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.

    По словам Фурдоленко, его взводу поставили задачу занять лесополосу, но она уже была занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Пленный рассказал, что его отправили на ротацию солдат в Коренево, куда привезли на бронемашине «Козак», передает РИА «Новости».

    Фурдоленко рассказал, что их не меняли двое суток, после переговоров он понял, что ВСУ «не знали, где нас искать». На третий день российские войска пришли в Коренево. Украинский взвод после окружения и переговоров взвод сдался.

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    3 сентября 2024, 16:05 • Новости дня
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны России во вторник.

    Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе области, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после чего экипаж самолета вернулся на аэродром вылета.

    В конце августа Су-34 также поражал скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    3 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки до 400 военных
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки до 400 военных
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за последние сутки на Курском направлении потеряла до 400 человек и 12 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли до 400 человек и 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну установку РСЗО, машину ЗРК, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Марьевки, Камышевки и Черкасского Поречного, сорвала попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 25 человек, две бронемашины.

    Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Косицы, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Плехово и Снагостя.

    Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии Украины у Белополья, Ворожбы, Великой Писаревки, Глухова, Мирополья, Новой Сечи, Новоивановки, Павловки, Пустогорода, Погребка, Старых Верок, Стукаловки, Сумов, Хотеня и Юнаковки в Сумской области.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,3 тыс. человек, 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    2 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что награда учреждена в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

    Кроме того, своим указом президент учредил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

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    3 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе

    Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин прибыл в центр столицы Монголии Улан-Батора, его лично встретил на центральной площади Сухэ-Батора президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

    Путина приветствуют почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах возле лестницы государственного дворца, в центре установлен масштабный монумент Чингисхана, передает ТАСС.

    Для встречи главы российского государства в центре площади установлен подиум с алым атласным паланкином, президенты обмениваются в этом месте открывающим официальную часть визита рукопожатием.

    Напомним, 3 сентября начинается официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

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    2 сентября 2024, 23:22 • Новости дня
    Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области увеличилось до 228 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число раненых в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области увеличилось до 228 человек, из них 11 детей, сообщили в правительстве региона.

    В сообщении уточняется, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область за помощью к медикам обратились 228 человек, из них 11 детей. В настоящий момент в больнице находится 57 человек, среди которых – двое детей, передает ТАСС.

    Всего в Курской области действует 94 пункта временного размещения, где находятся 6 911 жителей, эвакуированных из приграничных районов, из них 1 тыс. 408 детей.

    Кроме того, по данным правительства Курской области, в 123 ПВР в 25 регионах России проживают 2 тыс. 974 человека, из них 1 309 детей. Всего в ПВР размещены 10 тыс. 254 человека, среди которых 3 тыс. 086 детей.

    Ранее сообщалось, что МЧС помогло воссоединиться 466 семьям из Курской области.

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    2 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: В Монголии Москве интересны модернизация ТЭС и проект «Союз Восток»

    Визит президента РФ Владимира Путина имеет стратегический характер для развития партнерства России и Монголии, в частности в сфере энергетики, заявил газете ВЗГЛЯД Петр Камина, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Ожидается, что первичными вопросами для обсуждения станут комплексная модернизация ТЭС Монголии и судьба проектов «Союз Восток» и «Сила Сибири 2», – добавил эксперт.

    Он напомнил, что в 2021 году Россия успешно завершила масштабную модернизацию четырех энергоблоков крупнейшей ТЭЦ Монголии, значительно укрепив энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, в 2023 году Россия согласовала проект межправительственного соглашения с Монголией по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, разрабатываемому российскими ПАО «Интер РАО» и «Ротек».

    «Следует ожидать, что в рамках визита будет достигнуто первичное соглашение по условиям финансирования, а планируемый к подписанию в ходе визита меморандум по модернизации ТЭЦ-3 укрепит существующие договоренности. В случае успешных переговоров по вопросам финансирования, вероятно, начало первых работ по данному проекту возможно уже в следующем году», – отметил он.

    Другим центральным пунктом российско-монгольского энергетического сотрудничества, полагает Камина, остается стратегический проект газопровода «Союз Восток». Несмотря на временную «заморозку» проекта «Сила Сибири 2», вызванную отсутствием консенсуса с Китаем по вопросам ценообразования и объемов поставок, проект «Союз Восток» имеет особое значение для Монголии, поскольку она сможет использовать часть транзитного трубопроводного газа для собственного экономического развития, подчеркнул эксперт.

    «Что касается «Силы Сибири 2», то несмотря на экономическую привлекательность проекта, начало работы напрямую связано с политической волей КНР, поскольку по итогам синхронизации китайской инициативы «Один пояс один путь» с национальной инициативой Монголии «Степной путь» в 2017 году, позиция Китая стала играть ключевую роль во многих аспектах внешней политики Монголии, в том числе в текущей нерешительности Монголии в отношении проекта «Союз Восток»», – пояснил Камина.

    В связи с этим Монголия, по его словам, сегодня вынуждена балансировать между наращиванием энергетического сотрудничества с Россией и волей другого стратегического партнера. «Тем не менее, предстоящие прямые переговоры на уровне глав государств могут вновь активизировать работы по данному проекту», – заявил эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии. 

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    3 сентября 2024, 08:49 • Новости дня
    ВС России начали использовать новейшие дроны для уничтожения ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области, сообщили сами военные.

    Российские морпехи ведут бои в Борках, где подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ цепляются буквально за каждый дом, передает РИА «Новости».

    Для их уничтожения ВС России применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, которые не подвержены воздействию средств РЭБ противника.

    Как рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Акра», FPV – это новейшая технология, которая помогает выявлять и точно уничтожать противника.

    «То есть по определенным целям, где нужно конкретно залететь, она очень хорошо справляется с работой», – добавил он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» поразили различную военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии

    Положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России? Подробности

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    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев

    В Забайкальском крае прошел «Форум СВОих». Участники спецоперации и общественные активисты вместе с руководством региона обсудили, как жить после победы – и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы обеспечить воинам-победителям достойную и удобную для них мирную жизнь. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил у губернатора края Александра Осипова, насколько готов регион к возвращению фронтовиков – и чем, в частности, определяется глубина тыла СВО, когда речь идет о Забайкалье. Подробности

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    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией

    «Очень серьезное геополитическое событие, которое говорит о том, что на планете появился новый центр. Некая альтернативная реальность, где проекты России, Китая и Индии набирают популярность». Такими словами эксперты оценивают сообщения о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Турция в БРИКС была бы несомненно полезна России – однако каковы реальные намерения турецкого руководства? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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