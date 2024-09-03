С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.9 комментариев
Белоусов обсудил с губернаторами безопасность приграничья
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности приграничья. В нем приняли участие губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей, а также командующие группировок войск.
Белоусов обсудил с главами регионов текущую ситуацию и заслушал доклады своих заместителей, сообщает ТАСС.
В частности, речь шла о вопросах материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, а также о содействии в организации эвакуации населения.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах.