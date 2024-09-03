Пиротехники МЧС обезвредили в Курской области 310 боеприпасов

Пиротехники МЧС уничтожили в Курской области 310 боеприпасов

Tекст: Константин Сергеев

«За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС три раза привлекались к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории двух районов области. Обнаружены и уничтожены два взрывоопасных предмета. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС уничтожено 310 боеприпасов, обследовано более 23 гектаров», – сообщил Telegram-канал ведомства.



Также МЧС воссоединило более 520 семей, которые были эвакуированы из Курской области с момента обострения ситуации в регионе. За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками 26 жителям приграничья.

Различные виды натуральной безвозмездной помощи поступают в регион ежедневно. Всего в регион 160 колоннами доставлено порядка 3 900 тонн гуманитарной помощи. За сутки в область прибыли две колонны с продуктами питания, водой, средствами гигиены, постельными принадлежностями и канцтоварами общим весом более 27 тонн.

В прошедшее воскресенье сообщалось, что финансовую помощь получили более 80 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть территорию Курской области. Сумма предоставленной помощи составила более 1 млрд 194 млн рублей,