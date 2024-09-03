Президент Монголии поблагодарил Путина за визит

Tекст: Елизавета Шишкова

«Прежде всего хотел выразить признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину за его официальный визит в нашу страну в рамках празднования 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол. <…> Мы имеем давнюю традицию отмечать эту знаменательную дату, отдавая дань памяти нашим солдатам, которые героически сражались, не жалея своих жизней, за независимость, суверенитет и территориальную целостность наших стран, для того чтобы увековечить их патриотический подвиг в будущих поколениях для укрепления нерушимой дружбы народов Монголии и России, скрепленной великими свершениями во имя мира и развития», – сказал Хурэлсух, передает ТАСС.

Глава Монголии подчеркнул, что для страны визит Путина важен для развития двусторонних отношений, в особенности в энергетической сфере, а также в сферах транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения, а также в гуманитарной сфере.

В рамках визит президента России в Улан-Батор были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве, в том числе в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в столице Монголии.

Также подписано соглашение об обеспечении эпидемического благополучия по чуме, и меморандум о взаимопонимании, касающийся сохранения озера Байкал и его крупнейшего притока – трансграничной реки Селенга.

Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям.