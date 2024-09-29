Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Отмечается, что дежурные силы ПВО оперативно отреагировали на угрозу и успешно предотвратили атаку.

В Минобороны отметили, что данное событие является попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пишет ТАСС . Как сообщили в Минобороны России, беспилотный летательный аппарат был сбит 29 сентября около 21.30 мск.

В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

@ Keystone Press Agency/Global Look Press

Tекст: Дарья Григоренко

В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.