Футболисты «Локомотива» победили «Спартак» в дерби

«Локомотив» обыграл «Спартак» 3:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в московском дерби в рамках десятого тура Российской премьер-лиги, передает РИА «Новости». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». Дубль в составе победителей оформил Илья Самошников, забив на 7-й и 36-й минутах. Еще один гол в ворота «Спартака» отправил Дмитрий Воробьев на 58-й минуте.

Единственный гол «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовав пенальти на 16-й минуте. Во втором тайме инцидент с арбитром привел к тому, что помощник главного тренера «Спартака» Ненад Сакич получил красную карточку за споры с арбитром.

Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 24 очка после десяти матчей и выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», в свою очередь, с 16 очками расположился на шестой строчке. На втором месте с 23 очками находится «Зенит», а на третьем «Краснодар» с 21 очком. Оба клуба проведут матч между собой позднее в субботу.