И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Лидер Экваториальной Гвинеи пригласил российский бизнес в страну
Лидер Экваториальной Гвинеи Мбасого призвал российских предпринимателей к сотрудничеству
Глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на активное участие российского бизнеса в экономических проектах своей страны.
Мбасого отметил, что ждет российских предпринимателей в Экваториальной Гвинее для участия в различных экономических проектах, подчеркнув, что страна готова к сотрудничеству в сферах, которые интересны компаниям из России, передает ТАСС.
«В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», – сказал он.
Напомним, в четверг в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили стабилизацию энергорынков.