Курс «Основы российской государственности» решено адаптировать для медиков и силовиков

Политолог Полосин: На курс «Основы российской государственности» был запрос от преподавателей

Tекст: Олег Исайченко

«Курс «Основы российской государственности» был запущен в сентябре 2023 года в более чем 80% вузах в программах бакалавриата, специалитета и базового высшего образования», – напомнил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«В работе над ним приняло участие более 7,5 тыс. человек – это преподаватели философии, политологии, истории, права, экономики, социологии и культурологии различных вузов. Разработано три учебника по «Основам российской государственности», подготовлено около 20 пособий по ключевым социально-гуманитарным дисциплинам. Это позволяет адаптировать курс под различные профессиональные сферы», – указал он.

Немаловажно, что при реализации курса учитывается специфика каждого региона РФ, отметила Ольга Петрова, замглавы Минобрнауки. «Гибкость и междисциплинарность – это то, что делает курс сильнее», – считает она. «Социология и отклики студентов подтверждают его востребованность и необходимость. В этом году мы синхронизируем курс с дисциплинами социогуманитарного блока. Также перед началом учебного года было проведено дополнительное обучение педагогов», – отметила спикер.

Вместе с тем, как сказал Андрей Полосин, проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России», во многом вопрос об изменении методики преподавания знаний о российской государственности был поставлен самими педагогами. «Отсюда и большой интерес к курсу со стороны преподавательского сообщества», – пояснил он.

«Работа профессоров над курсом позволяет внести изменения в социально-гуманитарные дисциплины высшего образования и создать целостную, непротиворечивую картину общественного пространства для студентов. Знания должны восприниматься как информационная составляющая воспитания, а их иерархия должна быть установлена специалистами», – отметил эксперт.

Антонина Селезнева, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ также добавила – цель курса сопрягается с важной задачей, поставленной президентом. «Это сохранение и укрепление традиционных ценностей, особенно в молодежной среде. Нам важно сохранить себя как сообщество, сохранить свою государственность и, опираясь на традиционные ценности, идти вперед», – читает она.

«В России ведется ценностно-мировоззренческая комплексная работа с молодыми людьми: это «Разговоры о важном» в школах, «Основы российской государственности», просветительские проекты и программы общества «Знание», многие другие проекты», – перечислила эксперт.

«У нас настолько разнообразная и богатая страна в историческом, социокультурном, политическом, биографическом и других аспектах, что рассматривать ее только с одной стороны неправильно и в принципе невозможно. Это – существенное достоинство курса», – подчеркнула Селезнева.

«У нас получилась целая система вузов, взаимодействующих между собой, и несколько тысяч экспертов, прошедших две большие волны повышения квалификации. Они участвовали в конференциях, которые проводились РАНХиГС и опорными методическими центрами. Также доносить до студентов установки курса нам помогают музеи», – сообщил Николай Промыслов, и. о. ректора Государственного академического университета гуманитарных наук.

«Необходимо, сохраняя единство методологического и структурного подхода курса, учитывать профиль вузов, в том числе и педагогических. Основная цель курса для педагогов – в формировании у обучающихся представления об образовании, как едином процессе воспитания и обучения. Важно показать вклад образования в национальную безопасность и суверенитет страны», – заметил Дмитрий Ростиславлев, директор Института социально-гуманитарного образования МПГУ.

«Также следует сформировать активную гражданскую позицию, связанную с социальной ответственностью и патриотизмом, и рассмотреть особенности формирования современного политического устройства и государственной политики в области образования, направленной на сохранение и развитие суверенной отечественной системы образования», – добавил он.

В частности, курс адаптируется для студентов-медиков, отметил Андрей Иохим, глава научно-образовательного центра «Основы российской государственности» РУДН. «История России наполнена славными именами врачей, медиков и ученых, а также выдающимися открытиями и достижениями мирового уровня в области медицины. Традиции отечественной медицины – милосердие, служение и долг – это часть нашего культурного кода», – пояснил он.

«Также важно рассказывать студентам медицинских специальностей о системе здравоохранения, ее роли и месте в общей политической системе и системе административно-государственного управления. Нужно анализировать и разбирать национальные проекты, в том числе в области здравоохранения и демографии, которые сегодня являются важной частью российской государственной политики», – добавил спикер.

Также важно адаптировать курс для программы вузов правоохранительной направленности, сказал Игорь Мазуров, директор центра по внедрению в образовательные программы вузов правоохранительной направленности модуля «Основы российской государственности». «Правоохранительная сфера обладает собственной спецификой, которая требует отражения в содержании модуля. Также у преподавателей и ученых имеется богатый опыт методической работы, который необходимо учесть при разработке», – считает он.