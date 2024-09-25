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    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»
    На улицах Угледара начались бои
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
    Песков заявил о невозможности «принудить Россию к миру»
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    41 комментарий
    25 сентября 2024, 14:27 • Новости дня

    Умеров заявил, что Украина запланировала операции с дальнобойным оружием на 2025 год

    Министр обороны Украины Умеров: ВСУ запланировали операции с дальнобойным оружием на 2025 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что запланированные на 2025 год операции ВСУ с применением дальнобойного оружия предполагают действия за пределами страны, несмотря на отсутствие одобрения со стороны западных партнеров.

    Он подчеркнул, что для их осуществления необходима поддержка западных партнеров, поскольку Киев пока не получил одобрения на использование таких вооружений, передает «ТАСС».

    «Все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», – заявил Умеров.

    Министр также отметил, что Украина более чем на 80% зависит от военной помощи западных стран. Эта зависимость объясняется большим штатом сотрудников в министерстве обороны, которые занимаются международным сотрудничеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Коментарии (17)
    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    24 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР

    Источник: Десантники ВСУ самовольно оставляют позиции в ДНР

    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады начали самостоятельно покидать позиции в ДНР из-за недостатка боеприпасов и продовольствия, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

    Украинские военные столкнулись с нехваткой гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них наблюдается дефицит продовольствия, бойцы долго пребывают на передовой без ротации, что негативно сказывается на их моральном состоянии. На данный момент свои позиции самостоятельно покинули 10 человек, отметил источник.

    Ранее попавший в плен к ВС России украинский военнослужащий Николай Устенко заявил, что украинских бойцов не готовят перед отправкой на передовую.

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    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

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    25 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв

    В порту Южное Одесской области произошел удар по кораблю с ракетами для F-16

    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв. Сообщается о детонации боеприпасов и срочном прибытии экстренных служб.

    По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по порту Южное в Одесской области, куда ранее отправился корабль с ракетами для истребителей F-16. Он добавил, что корабль не стал разгружаться в порту Одессы и направился в Южное, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что мощный взрыв был слышен около 23 часов 24 сентября со стороны порта. Вслед за первым взрывом началась детонация, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и МЧС.

    Через несколько минут произошел второй взрыв в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Этот пансионат и прилегающая территория используются военными Украины. Также неподалеку находится центр радиоэлектронной разведки, где были замечены иностранные офицеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников. Также российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты.

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    25 сентября 2024, 07:30 • Новости дня
    Ракетный удар по «Запорожстали» уничтожил западную технику ВСУ

    Рогов: Ракетный удар по заводу «Запорожсталь» уничтожил западную военную технику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате ракетного удара по заводу «Запорожсталь» в Запорожье, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, была уничтожена западная военная техника, включая танки и артиллерийские установки, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинская сторона потеряла значительное количество военной техники и боеприпасов, которые находились в копровом цеху завода, передает РИА «Новости».

    Рогов уточнил, что удар был нанесен по западной военной технике. Среди уничтоженной техники оказались танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. По его словам, после удара произошла множественная детонация боеприпасов, хранившихся на территории завода.

    Также Рогов сообщил, что в момент удара происходила выгрузка большого количества военной техники из эшелона.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для РСЗО и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество военных ВСУ.

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    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

    Коментарии (23)
    25 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон

    Республиканцы США потребовали расследовать использование средств на визит Зеленского

    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа республиканцев в Конгрессе США обвинила администрацию президента Джо Байдена в политическом использовании средств налогоплательщиков для визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Как сообщает The Washington Examiner, группа из девяти республиканских конгрессменов направила обращение к генеральному инспектору Минюста США с просьбой расследовать визит Зеленского в Вашингтон. В письме выражена обеспокоенность тем, что средства налогоплательщиков могли быть использованы для организации визита в политических целях, передает ТАСС.

    В обращении республиканцы указывают на возможное нарушение федерального закона, запрещающего госслужащим заниматься политической деятельностью во время исполнения обязанностей. Законодатели отметили, что Зеленского сопровождали представители Демократической партии, что, по их мнению, связано с приближающимися президентскими выборами в США.

    Конгрессмены также выразили недовольство использованием военно-транспортного самолета Boeing C-17 и обеспечением безопасности Зеленского сотрудниками Секретной службы США. Они полагают, что это было сделано за счет налогоплательщиков и не имело отношения к национальной безопасности.

    Запрос республиканцев включает документы, связанные с планированием визита, информацию о расходах и координацию встреч украинского лидера. Это заявление сопровождается более широкими дискуссиями в США о роли Украины в политике и выборах.

    Между тем агентство Associated Press сообщает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. Это произошло несмотря на желание украинской стороны обсудить с Трампом план завершения конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в США планирует обсуждение применения дальнобойных видов оружия против России.

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    24 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Одессе решили снести памятники Пушкину и Высоцкому

    Власти Одессы решили демонтировать 19 памятников в городе

    В Одессе решили снести памятники Пушкину и Высоцкому
    @ Денис Петров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Одессы намерены снести 19 памятников, включая памятники поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и певцу Владимиру Высоцкому, что отражает их новый проект по демонтажу культурных объектов, опубликованный на сайте городского совета.

    Одесский исполнительный комитет принял решение о демонтаже 19 памятников в городе, передает РИА «Новости». Среди памятников, которые планируется демонтировать, находятся монументы, посвященные известным русским деятелям: поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому, а также сценаристу Исааку Бабелю.

    В перечень входят не только монументы вышеупомянутым личностям, но и памятники певцу и актеру Владимиру Высоцкому и Зое Космодемьянской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове демонтировали памятник персонажам романа «Двенадцать стульев», включая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.

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    25 сентября 2024, 02:49 • Новости дня
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    @ OLIVIER HOSLET/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Поражение на Украине приведет к глобальному «провалу», а сама Украина станет «второй Белоруссией», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде», – сказал Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обращаясь к «любителям мира», призывающим завершить конфликт из-за его высокой стоимости для Запада, Боррель отметил, что без поддержки Запада Украине пришлось бы сдаться.

    «Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Боррель прокомментировал возможность рассмотрения предложений Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что готов будет обсуждать их только в случае, если Трамп вновь станет президентом США, а сейчас тот «просто кандидат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Боррель стал «глашатаем войны». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе». Политолог Александр Рар заявил, что Боррель не является специалистом в военной области и окружен людьми, черпающими информацию из мейнстрима, утверждающими, что Киев достигнет преимущества при увеличении военной поддержки ЕС.

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    24 сентября 2024, 21:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся по Днепровскому району Херсона, в место, где собирались операторы дронов, передает РИА «Новости».

    В результате взрыва, который был слышен на северной окраине города, были ликвидированы несколько десятков украинских военных, сообщил Лебедев.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили свыше 12 тыс. солдат ВСУ за неделю на рубежах ЛНР.

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    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

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    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

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