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Песков признал право Китая на испытания ракет
Дмитрий Песков назвал запуск китайской межконтинентальной ракеты суверенным правом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Китай имеет полное право на проведение испытаний межконтинентальных баллистических ракет, что связано с развитием его вооруженных сил.
Песков подчеркнул, что запуск ракет Народно-освободительной армией Китая в рамках учений является суверенным правом страны, передает ТАСС. «Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением [к этому] относимся», – добавил он.
Представитель Кремля также отметил, что в рамках существующих контактов между Россией и Китаем, включая взаимодействие по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией. Это позволяет обеим странам поддерживать высокий уровень взаимопонимания в области безопасности и обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Пентагона пытались установить контакт с китайскими коллегами, однако безуспешно.