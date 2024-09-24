Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.23 комментария
Байден в последний раз выступил в ООН в качестве президента
Байден назвал конфликты на Украине и в Израиле мировыми вызовами
Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал конфликт на Украине и обострение палестино-израильского противостояния серьезными мировыми вызовами.
«Я признаю наличие вызовов от Украины до Газы, Судана и далее: война, голод, терроризм, <…>, перемещенные лица, климатический кризис, демократия под угрозой <…>. Список можно продолжать», – сказал он, передает ТАСС.
Байден выразил убежденность в том, что лидеры стран не должны поддаваться отчаянию, несмотря на многочисленные трудности. По словам американского лидера, мир находится на пороге новой эпохи, и решения, принимаемые мировыми лидерами сейчас, будут определяющими для грядущих поколений.
На прошлой неделе администрация США анонсировала последнее выступление главы Белого дома Джо Байдена в качестве президента на неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.