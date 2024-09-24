Составлен поименный список жителей Курской области, удерживаемых ВСУ

Мирошник сообщил о составлении поименного списка удерживаемых ВСУ жителей Курской области

Tекст: Константин Сергеев

«Поименный список есть. Список передан в правоохранительные органы и, в том числе, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путем давления либо победой на поле боя», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.



Он добавил, что в Судже украинские военные удерживают в здании от 70 до 120 мирных жителей Курской области. По мнению Мирошника, количество людей может быть больше.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.