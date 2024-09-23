Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.3 комментария
В Одессе полиция взялась за авторов видео о мобилизации
Полиция занялась авторами видео силовой мобилизации в Одессе
В Одессе правоохранительные органы начали разбирательства с людьми, снимающими видео силовой мобилизации, об этом сообщил глава областного ТЦК Юрий Пуйко.
Глава Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Юрий Пуйко сообщил, что полиция занимается теми, кто снимает видео мобилизации в Одессе, передает RT.
Пуйко отметил, что подобные съемки, по его мнению, ведутся «по заказу» и считаются провокационными. Он также подчеркнул, что количество случаев силовой мобилизации заметно снизилось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе группа женщин заблокировала выезд из территориального центра комплектования, где предположительно удерживали мужчин. На фоне мобилизации в Одессе произошел другой конфликт, когда мужчина потерял сознание после драки с сотрудниками военкомата, к которой были привлечены полицейские.