Песков: Запад и Украина давят на FIDE

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Запад и Украина оказывают откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE, и все хорошо это знают, передает ТАСС.

Песков добавил, что FIDE также не свободна от политизации спорта и политизации мира шахмат – и приходится это признавать.

Он отметил, что шахматная федерация продолжит работу, чтобы в итоге все-таки все санкции были сняты, со временем эта работа даст результаты и баланс сил в FIDE изменится.

При этом представитель Кремля выразил признательность странам, поддержавшим российских спортсменов. «Хочется выразить признательность коллегам из Киргизии, которые открыто выступили в поддержку России и внесли такое предложение – чтобы снять все санкции с российских и белорусских спортсменов», – заявил представитель Кремля. «Признательны за такую поддержку, – добавил он. – Знаем, что Киргизия не единственная страна, которая нас поддерживает».

Ранее генассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских шахматистов.