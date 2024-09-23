Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Песков: Запад и Украина давят на FIDE
Запад и Украина действительно оказывают давление на Международную шахматную федерацию (FIDE). Таким образом председатель попечительского совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал отказ генассамблеи организации снять санкции с российских шахматистов.
По его словам, Запад и Украина оказывают откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE, и все хорошо это знают, передает ТАСС.
Песков добавил, что FIDE также не свободна от политизации спорта и политизации мира шахмат – и приходится это признавать.
Он отметил, что шахматная федерация продолжит работу, чтобы в итоге все-таки все санкции были сняты, со временем эта работа даст результаты и баланс сил в FIDE изменится.
При этом представитель Кремля выразил признательность странам, поддержавшим российских спортсменов. «Хочется выразить признательность коллегам из Киргизии, которые открыто выступили в поддержку России и внесли такое предложение – чтобы снять все санкции с российских и белорусских спортсменов», – заявил представитель Кремля. «Признательны за такую поддержку, – добавил он. – Знаем, что Киргизия не единственная страна, которая нас поддерживает».
Ранее генассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских шахматистов.